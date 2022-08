Panamá enfrentará a Cuba en la Súper Ronda del Mundial de Béisbol U15

Entornointeligente.com /

La novena panameña se enfrentará hoy ante Cuba en su primer partido de la Súper Ronda del Campeonato Mundial de Béisbol U15, que se desarrolla en México.

Los panameños derrotaron por abultamiento de carreras a Francia 11-1 en un partido que se celebró la noche de este martes 30 de agosto en el estadio Héctor Espino de Hermosillo, victoria que abrió paso para avanzar a la Súper Ronda.

El lanzador Gustavo García comandó a la novena panameña con 4.0 buenas entradas trabajadas, permitiendo un imparable (triple), una carrera que fue limpia, con siete ponchados y dos boletos para apuntarse el triunfo en el compromiso. Roderic Medina laboró 1.0 entrada por Panamá.

Iverson Allen dio de 3-2 con tres carreras remolcadas para ser el mejor por Panamá.

Panamá disputará tres partidos más: el 1 de septiembre contra Estados Unidos, el 2 de septiembre contra Puerto Rico y el 3 de septiembre contra China Taipei.

