Panamá corre el riesgo que se presente una epidemia de Tosferina

En Panamá podría registrarse un brote mayúsculo de tosferina si la población y las autoridades sanitarias no toman las prevenciones correctas para evitar complicaciones a futuro.

Desde 1978 a 2017, se han registrado siete picos de brotes en el país, con más de 200 casos de personas enfermas detectadas por el Ministerio de Salud (Minsa) y aunque el año pasado solo se confirmaron cinco casos durante las 52 semanas del año. Mientras que en la Comarca Ngäbe Buglé van 95 casos confirmados.

De ellos, 11 muertos y 84 en recuperación, según datos del Minsa, que también dejó plasmada su preocupación de la constante movilización de los residentes de la Comarca hacia otros puntos del país, creando posibles focos de contagios.

Ante esta realidad y la aparición de un caso en Tocumen y dos posibles en Colón, especialistas de la Sociedad Panameña de Salud Pública, creen que Panamá presenta “un riesgo sumamente alto” de la propagación de la enfermedad.

Según el doctor, Claude Daniel Betts, director de la Sociedad, el problema más grande radica en la baja cobertura de la tercera dosis de la vacuna contra la enfermedad que hay unos 50 distritos, creando un “cúmulo de niños desprotegidos”.’

Tanto adultos como niños deberían vacunarse contra la enfermedad, ya que en una persona mayor de edad, podría pasar como un resfriado más, pero si un menor se contagia y no está protegido, todo podría complicarse.

La primera fase de la enfermedad en niños se inicia como un catarro normal, con un periodo de duración de dos semanas; luego pasa a la fase paroxística, que es cuando más mortandad hay debido al problema de respirar. Coloquialmente se escucha un silbido al respirar. Finalmente llega convalecencia que es cuando ya se pasa de la etapa crítica y los medicamentos comienza a hacer efecto.

El Minsa le está pidiendo a la población que se vacune y acuda a los centros de salud para protegerse.

Este renglón no solamente hace referencia a los padres de familia que no llevan a sus niños a vacunarse, sino que también se indica que hay áreas en donde la tercera dosis se da muy poco.

Betts detalló que tras datos de 2017, se tienen cifras que en lugares como Arraiján y La Chorrera, la cobertura de la vacuna de tercera dosis contra tosferina, difteria, tétano y otras, es del 76%.

Mientras que en la Comarca Ngäbe Buglé, lugar donde se inició el brote de tosferina, en diciembre de 2018, la cobertura de vacunas en menores de un año era de 42%.

Y así mismo se detallan Aguadulce 63%, Bocas del Toro 50%, Pedasí 52%, Guararé 55%; Chiriquí Grande, 55%; Atalaya, 65%; Pesé, 68%, Natá 63% y en David 68%.

Ante esto, llega la discusión si ya es necesario que el Minsa haga como años atrás, cuando a los niños se les vacunaba en las escuelas, sin consentimiento de los padres de familia.

“Antes todo era más fácil. No había tantos niños enfermos y no había tanto estrés, si al final el Estado y los padres se suponen quieren lo mejor para los niños”, reconoció el jubilado Andrés Rodríguez.

Para el representante de la tercera edad, ahora todo lo que tiene que ver con un menor de edad es un gran problema, “todos reman para lugares diferentes” y los niños quedan en el medio.

La teoría de regresar a las vacunas obligatorias, podría salvar la vida de muchos niños menores de 5 años de edad, que son los más afectados cuando se contagian de tosferina.

Solamente en la Comarca Ngäbe Buglé en la cual se dio el primer brote del año, todos los niños que murieron tenían menos de 5 años de edad y no estaban vacunados contra la enfermedad con la DTaP.

LINK ORIGINAL: Tu Noticia Express

