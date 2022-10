Panamá contará con su primer Distrito de Moda

Entornointeligente.com /

El Distrito de la Moda está ubicado en el antiguo Bazar Francés. Cedida El lugar tendrá espacios desde 15 metros. Cedida En el espacio habrá oficinas. Cedida Nadine Edde junto a Deborah Kuzniecky. Cedida Los diseñadores tendrán la oportunidad se estar en comunidad artística. Cedida La moda panameña crece de forma vertiginosa. El Distrito de Moda es prueba de este fenómeno, ya que este será un nuevo espacio que abarcará todo lo relacionado a la industria de la moda: showrooms, tiendas, talleres, ateliers, oficinas, estudios de fotografía y diseño, entre otros.

Como la mente maestra de este proyecto destacan la Cámara Panameña de la Moda y la empresa Dekel. «Hay muchos diseñadores que no tienen espacio en donde trabajar, muchos laboran en sus casas, les cuesta mucho tener su oficina propia, porque si abres una oficina estás solo; la idea es que puedas compartir con tus colegas y que puedas encontrar todo en un solo lugar. Te hace la vida más fácil», resaltó Deborah Kuzniecky, representante de la Cámara Panameña de la Moda.

«La idea es eso, que la persona con un espacio accesible pueda tener su propio lugar y pueda también trabajar en comunidad, porque tienes el diseñador gráfico que te hace los prints. Y tienes el diseñador y quien te hace la tela. Ese es el plan de este proyecto», agregó la también docente y coordinadora de la Escuela de Modas de la Universidad de Arte Ganexa.

Ubicado en el antiguo Bazar Francés, el Distrito de Moda es el único edificio que une plaza Santa Ana con avenida B y su corredor. De acuerdo con los organizadores, tendrán tres módulos para escoger, es decir espacios «prácticos» a partir de los 15, 30, 45 hasta 100 metros dependiendo de la cantidad que necesite el artista para sus proyectos.

«Hay muchos diseñadores que no tienen espacios en donde trabajar, muchos laboran desde sus casas, les cuesta mucho tener su oficina propia, porque si abres una oficina estás solo. La idea es que puedas compartir con tus colegas y encontrar todo en un solo lugar», DEBORAH KUZNIECKY VOCERA DE LA CÁMARA PANAMEÑA DE LA MODA. «Los espacios son pequeños lo cual lo hace muy práctico, porque la gente no quiere tener espacios de 100 metros que tiene que llenar, en principio todos los espacios van a ser iguales, pero sí una persona no quiere 15 metros sino 30 se va ir expandiendo», detalló Kuzniecky a La Estrella de Panamá.

«La idea es que tengamos muchos espacios para que verdaderamente haya» diversidad de proyectos, «no todos los espacios van a ser grandes, pero sí 30 metros es muy poco para ti, puedes aumentar a 60 metros».

Crece la industria de la moda en Panamá

«Pienso que la moda en nuestro país ha avanzado mucho, en especial a nivel comercial. Cada vez más marcas están aprendiendo e incorporando una manera de crear sus colecciones donde existe un balance entre arte y vertibilidad», resaltó Kuzniecky.

Por otro lado, la experta en moda agregó que «la industria de la moda es algo más que el diseñador. El diseñador es el principal, pero alrededor de él hay muchos otros actores: tienes los diseñadores gráficos, los costureros, el que te vende las telas. Es un mundo de gente el que te vende las telas, tienen este lugar y puedes trabajar en conjunto», concluyó.

