Panamá buscará romper su mala racha asiática

Entornointeligente.com /

La Selección de Panamá durante un entrenamiento en Baréin. FEPAFUT Andrés Andrade, jugador del Arminia Bielefeld de la segunda división de Alemania FEPAFUT Una nueva jornada de la ‘Fecha FIFA’ y la Selección Nacional de Panamá ya se encuentra lista para medirse al combinado de Baréin por el duelo amistoso.

Aunque es un partido preparatorio para las futuras competiciones oficiales, no deja de ser importante ya que al ser una ‘Fecha FIFA’ están en juego los puntos para el ranking FIFA. A estas alturas cualquier victoria en un amistoso cuenta y así también lo ve el técnico de ‘la roja’ Tomás Christiansen, quien precisó la importancia de este partido.

«Estamos en fecha FIFA, no podemos regalar los puntos y por eso hay que ir con todo», expresó el danés previo al viaje al país asiático.

Este único partido que tendrá Panamá en este último parón oficial de selecciones del año también servirá, desde la voz del técnico, para ver a jugadores que no son tan habituales en las convocatorias o tienen pocos minutos de juego.

«Ganar es lo primero, ver a los jugadores nuevos que hemos llamado y no han tenido minutos. Saber qué jugadores se adaptaron al sistema de juego y quiénes no e ir adquiriendo experiencia en partidos internacionales. Si no llamamos a otros, sería siempre lo mismo y de aquí al próximo Mundial queda mucho tiempo, hay que ver muchos jugadores, pero eso no quiere decir que los que no entraron en esta convocatoria no van a regresar, pero es importante ver a estos nuevos jugadores», relató.

En cuanto al rival, el estratega mencionó que no se hallarán con nada parecido al encuentro que disputaron ante Catar en la pasada edición de la Copa Oro 2021, cuando empataron 3-3 durante la fase de grupos.

«Tienen otra forma de jugar, no se parece a Catar, son de otro nivel. Se supone que juegan un 4-3-3, uno nunca se puede confiar, pero reitero que el objetivo es ganar y hacer un buen partido».

Entre los protagonistas de esta nueva convocatoria que emitió Christiansen se encuentra el volante de contención Martín Morán, quien buscará debutar con la Selección Mayor luego de haber dejado muy buenas impresiones con la Selección Sub-21 en el Torneo Maurice Revello en Francia.

Criado en las inferiores del Club Atlético Independiente (CAI) y actual jugador del Etar de la segunda división de Bulgaria, Morán expresó días atrás ya en el país asiático, la diferencia de lo que es estar con el equipo mayor y el combinado Sub-21.

«Hay mucha diferencia en el entreno. El ritmo es más alto, y esta es una oportunidad que estaba esperando hace mucho tiempo. El grupo lo veo concentrado, pensando ya en el partido, que faltan dos días de entreno más y estamos mentalizados en sacar el resultado. Espero poder hacer un buen papel en la selección mayor y así seguir siendo tomando en cuenta por el profe», argumentó.

Morán se definió como un jugador muy comprometido y aguerrido al momento de recuperar balones en su zona de campo. «Me considero un jugador agresivo, de recuperación y táctico».

Azarías Londoño (Alianza) y César Samudio (CAI) también tendrán la oportunidad, si así lo dispone el técnico, de debutar con la Selección Mayor de Panamá.

Otro de los jugadores que mostró su felicidad por haber recibido el llamado del mister fue el defensor Andrés Andrade del Arminia Bielefeld de la segunda división de Alemania. «Me siento muy feliz por recibir la convocatoria».

Andrade ha tenido un inicio un poco irregular en Alemania. De los nueve partidos que se han disputado en la segunda categoría de Alemania, Andrade ha participado en siete partidos, pero tan solo en tres ha completado los 90′. Ante esta situación, el defensor admitió su pobre inicio, pero busca la reivindicación.

«Sinceramente empecé un poco flojo. Ya cuando fueron pasando los partidos me pude ir acoplando mejor, dado que venía saliendo de una lesión, pero lo importante es que ahora estoy retomando mi ritmo y me siento muy bien».

Números negativos ante los asiáticos

Aparte de sumar puntos en el ranking, Panamá buscará romper un récord negativo que les persigue desde hace ya 47 años. Y es que Panamá se ha enfrentado a países asiáticos nueve veces, y no ha obtenido ni una sola victoria. Cuatro empates y cinco derrotas son los números actuales ante los asiáticos, números para alarmarse.

Su primer partido fue ante Taiwán en 1975 y el más reciente fue ante Catar en la mencionada pasada edición de la Copa Oro 2021.

De todos estos partidos, Panamá ha encajado un total de 19 tantos, por 8 anotados por los panameños.

En cuanto a Baréin, esta no será la primera vez que ambas selecciones se verán las caras. En aquel lejano 27 de octubre de 2005 disputaron un amistoso en el estadio Nacional de Baréin y concluyó con victoria para los locales por 5-0.

Entre los jugadores que fueron parte de este cotejo están: José Calderón, José Anthony Torres, Gustavo Ávila, Christian Vega, Celso Polo, Raúl Loo, Luis Gallardo, Josué Brown, Anthony Basile, Engie Mitre y el fallecido Amílcar Henríquez.

La selección panameña se vestirá de corto y de blanco hoy en el estadio Nacional de Baréin a las 10:30 a.m. (hora local).

Temas relacionados: Panamá FIFA: Federación Internacional de Fútbol Asociación Alemania Francia Taiwán Club Atlético Independiente

LINK ORIGINAL: La estrella

Entornointeligente.com