Panadería Donna, una parte de Venezuela en Buenos Aires

CARACAS.- La primera panadería venezolana en Buenos Aires cumple más de cuatro años brindando nuevas recetas para el desayuno de los argentinos.

«Donna» fue fundada por Lisabeth y Jenny Rangel, dos hermanas venezolanas quienes en el año 2017 emigraron a la capital argentina desde Caracas. Ambas tomaron la decisión de abrir su propio negocio tan pronto notaron la falta de una panadería similar a aquellas con las que crecieron en Venezuela y, a pesar de ser un reto que asumieron desde cero, abrieron sus puertas el 18 de abril de 2018.

El negocio familiar ofrece a clientes de todas partes del mundo las opciones tradicionales de una panadería venezolana , teniendo como las alternativas más populares los cachitos, golfeados, mini lunch y panes de queso.

«Tenemos todo tipo de público, tanto venezolanos como argentinos, como brasileros, como colombianos, y les ha encantado nuestro menú de panes venezolanos», afirmó Jenny Rangel.

Entre los demás productos que ofrecen en «Donna» se encuentran la canilla, el pan campesino y los pasteles hojaldrados, que conquistaron el paladar de clientes venezolanos y argentinos. «Todavía llegan muchos argentinos curiosos para conocer nuestra panadería y piden, nos sentimos orgullosos cuando dicen ‘Dame un cachito’ o ‘Dame un minilunch», relató en entrevista con Esteninf Olivarez y Luis Miguel Núñez, por Unión Radio.

En el negocio de Jenny y Lizabeth se trabaja en un ambiente parecido a su país natal, pues todos sus empleados son venezolanos. «Trabajan venezolanos, todos somos venezolanos. Empezamos mi hermana, un panadero y yo, y hoy en día tenemos más de 20 empleados» , mencionó.

Como ejemplo de superación y disciplina para todos los connacionales fuera de sus fronteras, Jenny Rangel afirma que la expansión del negocio familiar se mantiene como una meta a futuro, cambiando sus espacios para mudarse a un local más amplio en el área de Recoleta .

La panadería Donna se encuentra ubicada en en la esquina de Paraguay y Jean Jaures de Buenos Aires y continúa causando emoción gracias a la réplica de los productos venezolanos que caracterizan a las panaderías del país.

