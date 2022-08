PAN. «Problemas do SNS não se resolvem com demissão de Temido»

Entornointeligente.com /

«Os problemas do SNS não se resolvem com a demissão de Marta Temido. Se era expectável que houvessem consequências políticas após a gravidade do que temos assistido nos serviços de urgência obstétrica, não podemos esquecer que é preciso investir no SNS e nos seus profissionais», disse Inês Sousa Real, no Twitter.

De acordo com a líder do PAN, «é fundamental valorizar os profissionais de saúde, seja através da exclusividade dos médicos, da regulamentação dos técnicos auxiliares de saúde, que tem sido deixada na gaveta, mais a contratação de pessoal ao invés do pagamento a empresas de tarefeiros», acrescentou a líder do PAN.

