PAN é o terceiro partido na emigração

Entornointeligente.com /

O partido Pessoas-Animais-Natureza (PAN) cresceu em votos e subiu de posição nos círculos da emigração em relação a 2015. De 388 votos (1,37%) obtidos há quatro anos, o partido de André Silva passou para os 7653 (4,84%) este ano, sendo agora a terceira força política na média entre os círculos da Europa e de Fora da Europa. Nas legislativas anteriores, o terceiro lugar foi ocupado pelo Nós, Cidadãos (com 2717 votos), que agora passou para a 15ª posição.

À frente do PAN ficaram apenas o PS, com 26,24% dos votos, e o PSD, com 23,42% . Atrás ficaram o Bloco de Esquerda (4,75%), CDS (3,36%), a CDU (2,04%) e os restantes 15 partidos que apresentaram candidaturas a estas eleições por aqueles círculos. Só o PS e o PSD elegeram deputados – quatro – pela emigração. Os socialistas são Paulo Pisco e Paulo Porto Fernandes (em substituição de Augusto Santos Silva, que será ministro) e os sociais-democratas eleitos são José Cesário e Carlos Gonçalves.

Mais populares i-album Gastronomia CNN elege a broa de milho como um dos “50 melhores pães do mundo” Desporto adaptado Português com Parkinson cria raqueta e sagra-se vice-campeão mundial de ténis de mesa i-album Circo Um trapézio sem trapezista “é somente uma barra e duas cordas” O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público.

Subscrever × Há quatro anos, altura em que o PAN se estreou no Parlamento com a eleição do deputado André Silva, o partido ficou em sétimo lugar na preferência dos emigrantes portugueses. Em 2019, apesar de ter passado para terceiro na média dos dois círculos, a sua prestação foi mais positiva no círculo de Fora da Europa (3º lugar) do que no da Europa, no qual foi ultrapassado pelo Bloco de Esquerda.

Ler mais Votos da emigração dão dois deputados ao PS e outros dois ao PSD Fechadas as urnas, sabe-se que votaram 158.252 eleitores a partir do estrangeiro, dos 1.466.754 inscritos. A percentagem de votantes não chega aos 11% (valor das últimas legislativas), mas isso não quer dizer que tenha votado menos gente. Muito pelo contrário. O crescimento face a 2015 atingiu quase os 130 mil votantes. Há quatro anos haviam votado 28.354 pessoas das 242.852 que estavam inscritas e agora houve 158.252 eleitores a votar.

O crescimento dos inscritos relaciona-se com o facto de o recenseamento ser agora automático a partir do momento em que alguém, em Portugal mas também no estrangeiro, actualiza os dados do seu cartão do cidadão ou procede à sua revalidação.

Continuar a ler

LINK ORIGINAL: Publico

Entornointeligente.com