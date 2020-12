Duas receitas veganas em que a jaca é a atração principal: assista à aula da chef Tati Lund

Farofa de banana, cúrcuma e caroço de jaca Ingredientes – 1 cebola picada – 1 dente de alho picado – 2 colheres de sopa de óleo de coco – 1 colher de sopa de cúrcuma em pó ou fresca – 2 bananas – ½ xícara de caroço de jaca – ½ xícara de castanha-do-pará – 1 xícara de farinha de mandioca – 1 maço de ceboulete picada (pode substituir porcebolinha) PUBLICIDADE – Sal e pimenta a gosto Modo de preparo da farofa Doure o alho e a cebola no óleo de coco. Junte a cúrcuma e a banana.Deixar dourar. Em seguida, acrescente a farinha, o caroço de jaca e a castanha. Tempere com sal e pimenta a gosto. Mexa por mais três minutos. Desligue o fogo, acrescente a ceboulete e sirva

Ilustre representante da culinária vegana e defensora de uma alimentação sustentável e orgânica, a chef Tati Lund, proprietária do .ORG Bistrô, na Barra, escolheu a jaca como protagonista de sua aula para o Rio Gastronomia. Assista aqui e, lá no final do texto, confira as duas receitas que ela preparou.

– É uma fruta abundante na Mata Atlântica, por isso tem a cara do Rio. Além disso é muito versátil e pode ser usada de forma integral, a gente aproeita a carne, o miolo e o caroço – conta.

No vídeo, Tati ensina duas receitas inspiradas no Natal que têm o ingrediente como base. O “jacalhau” espiritual é inspirado no tradicional prato feito com bacalhau desfiado, cenoura e creme de leite. Na criação de Tati, leva carne de jaca, creme de castanha-de-caju e outros temperinhos, como noz-moscada, ervas frescas e pimenta. Quem quiser uma provinha do original entes de se aventurar em casa, uma dica: o prato estará no menu de Natal que a chef servirá no sábado, dia 19 de dezembro, no seu .Org Bistrô.

Adiante, a cozinheira prepara uma farofa molhadinha usando a semente da fruta, castanha-do-pará, banana, farinha de mandioca e óleo de coco. Enquanto aprende a preparar os pratos, o leitor confere dicas preciosas sobre o uso desta fruta, a montagem dos pratos e possíveis substituições.

O Rio Gastronomia é uma realização do jornal O GLOBO com apresentação do Senac RJ e do Sesc RJ, patrocínio master do Santander, patrocínio de Naturgy e Stella Artois, apoio do Gosto da Amazônia, Água Pouso Alto e Getnet, e parceria do SindRio.

Ingredientes do “Jacalhau de Natal” Rendimento: 4 porções

– 3 cebolas fatiadas

– 2 dentes de alho picados

– 2 tomates picados

– 1 pimentão vermelho picado (ou, se preferir, um terço de cada cor)

– 2 colheres de sopa de azeitona preta picada

– 1 cenoura ralada

– 300 g de carne de jaca desfiada

– 1/2 tomilho picado

– 1 coentro picado

– 1 salsa picada

– 3 xícaras de leite de castanha-de-caju*

– 1 pitada de noz-moscada

– 2 colheres de sopa de azeite

– Sal e pimenta-do-reino a gosto

Modo de preparo do “jacalhau de Natal” Refogue a cebola e o alho no azeite até dourar. Junte a jaca, a cenoura, o pimentão e a azeitona. Tempere com sal e a pimenta a gosto e cozinhe até a fruta e os legumes ficarem macios. Misture o leite de castanhas ao refogado e cozinhe até ficar bem cremoso. Desligue o fogo, adicione as ervas e sirva

Dica da chef: sirva dentro de uma abóbora assada e cubra com uma farofinha de pão.

* Para fazer o leite de castanhas: bata no liquidificador 1 xícara de castanha-de-caju crua com 3 xícaras de água, sal, pimenta e noz-moscada a gosto.

Farofa de banana, cúrcuma e caroço de jaca Ingredientes

– 1 cebola picada

– 1 dente de alho picado

– 2 colheres de sopa de óleo de coco

– 1 colher de sopa de cúrcuma em pó ou fresca

– 2 bananas

– ½ xícara de caroço de jaca

– ½ xícara de castanha-do-pará

– 1 xícara de farinha de mandioca

– 1 maço de ceboulete picada (pode substituir porcebolinha)

– Sal e pimenta a gosto

Modo de preparo da farofa

Doure o alho e a cebola no óleo de coco. Junte a cúrcuma e a banana.Deixar dourar. Em seguida, acrescente a farinha, o caroço de jaca e a castanha. Tempere com sal e pimenta a gosto. Mexa por mais três minutos. Desligue o fogo, acrescente a ceboulete e sirva

