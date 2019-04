Pamela Anderson se pronunció por la detención de Julian Assange

Entornointeligente.com / Pamela Anderson ahora está muy involucrada en la “actividad política”, al menos en las redes sociales. La ex conejita Playboy ahora se refirió a la detención del fundador de WikiLeaks en Londres.

“Estoy sorprendida. ¿No pude escuchar claramente lo que dijo? se ve muy mal. ¿Cómo pudiste, Ecuador? (Sólo porque te expuso). ¿Cómo pudiste Reino Unido? Claro, eres la perra de América y necesitas un distractor de las mierdas que tienes con el Brexit”, dijo en un tuit.

And the USA ? This toxic coward of a President He needs to rally his base? – You are selfish and cruel. You have taken the entire world backwards.

You are devils and liars and thieves. And you will ROTT

And WE WILL RISE ✊

— Pamela Anderson (@pamfoundation) April 11, 2019

Según revelaciones de los diarios británicos, la actriz protagonista de Baywatch solía visitar a Assange en la embajada de Ecuador en Londres, desatando los rumores de una supuesta relación entre ambos, pero la Anderson aseguró que eran solo amigos.

“¿Y Estados Unidos? Este presidente tóxico y cobarde. ¿Necesita sustentarse de este modo? Eres egoísta y cruel. Has hecho del mundo tu patio de juegos. Eres malo, un mentiroso y un ladrón. Te vas a pudrir y nosotros nos alzaremos” , también escribió en respuesta al anuncio del arresto de Assange que tomó a muchos por sorpresa después de casi siete años de vivir en la embajada de Ecuador.

Se podía ver a Pamela Anderson entrar a la embajada de Ecuador con comida orgánica para Assange y otros productos personales. “Siempre hablamos de todo”, dijo en entrevista a The Hollywood Reporter a principios de 2018.

