Palmaflor empata con The Strongest

Palmaflor logró empatar con The Strongest, actual líder del torneo Clausura, con la conquista de un punto en condición de visitante (1-1) y subió a cinco la cantidad de empates en lo que va del campeonato. Cuando todas las fichas estaban en el lado de los aurinegros, Palmaflor dio la sorpresa con esta división de honores, marchando desde atrás para dejar el marcador emparejado y evitando que The Strongest siga ampliando su diferencia como líder a punta de victorias. El Tigre dormirá como puntero, ahora con 25 puntos, pero pensando en las oportunidades que desperdició y en las atajadas que tuvo el arquero Gustavo Salvatierra, quien fue la figura en el lado de las Fieras. El primer tiempo finalizó con la cuenta en blanco. Un remate de Adalid Terrazas fue devuelto por el arquero Guillermo Viscarra, en segunda instancia Santiago Arce probó con un disparo que el guardameta atigrado desvió. The Strongest pudo librarse de los problemas cuando un derechazo de Enrique Triverio fue a dar directo contra el travesaño ante un arco desprotegido y con Salvatierra tratando de reponerse. El golero de las Fieras de Quillacollo también apareció para obstruir con los pies un remate de Triverio en el primer tiempo. En el complemento, el Decano colocó el 1-0, a los 50 minutos, con una definición de Gabriel Sotomayor en el segundo palo, conectado un centro al ras que salió de un desborde por la izquierda. Las figuras en el lado del cuadro local tuvieron chispazos de fútbol, lejos del nivel que mostraron en sus anteriores participaciones. No pudieron librarse de la marcación del contrario, envolviendo el juego sin dar los espacios para hacer mayor daño. El ingreso de Erverson Dos Santos fue determinante cuando pudo conectarse con su coterráneo Wesley Da Silva, entre los dos le dieron trabajo a la defensa atigrada y a Viscarra, quien tuvo que colocar la mano para evitar la llegada del gol. Pero fue Freddy Abastoflor el delantero que emparejó la cuenta con un remate diagonal al ras, mandando la pelota por debajo del cuerpo de Viscarra, quien no puso firme las manos y vio cómo el balón ingresó a su pórtico a los 70 minutos. La diferencia en puntos de The Strongest con los escoltas Always Ready y Bolívar ahora es de seis unidades. Mientras, Palmaflor (11) sigue a flote gracias a los empates que arranca de visitante.

