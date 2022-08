Palmaflor busca lavarse el rostro en casa de Oriente

Entornointeligente.com /

El club Palmaflor apunta a revertir su mal momento en el Torneo Clausura 2022 y tratará de imponerse esta noche (19:30) a Oriente Petrolero, en partido programado en el estadio Tahuichi Aguilera de Santa Cruz, por la fecha 8 del certamen en curso.

La derrota ante Nacional Potosí quedó en el pasado, pero recuperar las unidades cedidas en casa son parte de la consigna de las Fieras, además de alargar su racha invicta como visitante en cuatro compromisos en este certamen. En sus tres visitas pasadas, dos a Santa Cruz y una a La Paz, Palmaflor empató.

Con la idea de romper la mala racha actual y sorprender a un rival que va en alza, el DT Humberto Viviani corrió contra el tiempo para armar su plantel, ya que hizo hincapié en corregir los errores.

El once de Quillacollo no tomó en cuenta a Iván Vidaurre e Igor Soares en la delegación que ayer partió a Santa Cruz. El primero aún no finalizó su recuperación, mientras que el segundo estará a plenitud para la siguiente fecha en casa ante Blooming, el miércoles 10 de agosto.

Con esas bajas, es prácticamente un hecho que Jenrry Alaca seguirá en la función de lateral izquierdo en defensa, mientras que el sub-20 será Diego Corpus, probablemente en el mediocampo.

Por su parte, Oriente Petrolero llega con la moral alta tras abrochar dos victorias de manera consecutiva, tras un irregular inicio y un errático desempeño colectivo.

El entrenador Erwin Sánchez pondrá a todo su mejor elemento en cancha, en busca de seguir trepando en la tabla de posiciones.

La diferencia entre ambos planteles es de cuatro unidades, Oriente tiene 10 puntos y marcha en séptima ubicación del Torneo Clausura y las Fieras ocupan la casilla 14 con seis.

Antecedentes

El corto historial entre ambos clubes se resume a seis enfrentamientos por la División Profesional.

Los refineros fueron tres veces local e igual cantidad de veces visitantes. En Santa Cruz, Oriente ganó dos partidos y perdió uno, justo el primero entre ambos y en el que Palmaflor ganó 0-1 (29 de diciembre de 2020).

LINK ORIGINAL: Los Tiempos

