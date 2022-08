Entornointeligente.com /

ROMA. – Sei azzurri in campo a Lubiana, un milione davanti alla tv a fare il tifo per loro. La prima partita del Mondiale di pallavolo ha fatto registrare uno share del 7,5% su Rai 2, a testimonianza del grande amore del Paese per l’Italvolley di Fefè De Giorgi.

Dopo la vittoria sul Canada di ieri sera (3-0), testa al prossimo avversario nel girone, la Turchia, la quale viene da una vittoria contro la Cina che definire agevole è dir poco: il 3-0 finale (25-15, 25-19 e 25-14) spiega bene il grosso divario tra i turchi e la nazionale del Celeste Impero, che ha chiuso con un solo giocatore in doppia cifra (Jingyin Zhang, 10 punti). La Turchia ha concesso pochissimo agli attacchi rivali e dalla metà del secondo set non c’è stata più partita.

L’Italvolley domani dovrà stare attenta in particolare a Lagumdzija Adis e a Gungor Baturalp, rispettivamente autori di 19 e 17 punti nella gara di esordio. Per il secondo ben 5 punti sono arrivati dal servizio. Sulla carta l’Italia parte favorita: l’efficacia a muro, l’intensità e la qualità tecnica visti nei primi due set contro il Canada sono di buon auspicio; d’altra parte, nel terzo set qualche limite (specialmente in battuta) è emerso, anche a causa degli innesti, nelle fila nordamericane, di Maar e Van Berkel.

Riccardo Sbertoli, palleggiatore azzurro tra i protagonisti ieri nel terzo set, ha definito la Turchia «una squadra tosta, di temperamento che non molla mai, composta da tanti atleti che gravitano, o che lo hanno fatto nel recente passato, nell’orbita del nostro campionato». Sarà quindi «una battaglia contro atleti che non vogliono mai mollare».

Battere i turchi è fondamentale per guadagnarsi la vetta del girone E (la Cina non rappresenta un ostacolo insormontabile), e ottenere quindi un buon posizionamento all’interno del ranking combinato, ossia la classifica composta dalle prime due squadre di ciascun girone e dalle quattro migliori terze: da questa classifica si determineranno gli incroci degli ottavi di finale.

E’ un format ridotto rispetto al passato, e strutturato per evitare calcoli a tavolino. Tra le favorite non può non esserci la Polonia campione del mondo nel 2018 e nel 2014, priva tuttavia del proprio fenomeno (naturalizzato) Wilfredo Leon. Anche la Francia, oro olimpico in carica, è da temere (ha anche castigato 3-0 la Germania all’esordio mondiale), sebbene alle ultime Nations League abbia ceduto in finale agli Stati Uniti in modo inspiegabile. La Serbia può essere sempre insidiosa è ha in squadra campioni come Atanasijević e Podrascanin, mentre il Brasile (vincente su Cuba dopo una battaglia finita 3-2) potrebbe pagare l’alta età media del roster.

