Pallacanestro: Vinotinto sfida la Repubblica Dominicana nelle qualificazioni verso il mondiale

CARACAS – La «Vinotinto dei Canestri» sfiderà oggi, alle 18:10 (ora del Venezuela), la Repubblica Dominicana in una gara valevole per le qualificazioni verso il mondiale FIBA. A fare da cornice alla sfida tra la nazionale ed i «Quisqueyanos» sará il Domo Bolivariano della città di Barquisimeto.

Pochi giorni fa, la nazionale allenata da Fernando Duró ha portato a casa un’importantissima vittoria 81-86 in casa delle Bahamas. Nel match disputato a Nassau hanno lasciato il segno per la Vinotinto dei Canestri i cestisti Michael Carrera, Garly Sojo, Graterol e Nestor Colmenárez.

Sull’altra sponda c’é la Repubblica Dominicana che ha battuto per 70-61 il Panamá. In quella sfida, per i quisqueyanos il migliore sul parquet é stato Ángel Delgado che ha messo a segno 18 punti ed ha preso 11 rimbalzi.

Questa la lista dei cestisti che avrà a disposizione Fernando Duró per la gara di stasera contro la Republica Dominicana: David Cubillán, Heissler Guillent, Gregory Vargas, Yohanner Sifontes, Jhornan Zamora, José Materán, Garly Sojo, José Ascanio, Michael Carrera, Néstor Colmenares, Windi Graterol e Miguel Ruiz.

La classifica del gruppo E vede al comando il Canadá con 14 punti, alle sue spalle c’é il Venezuela con 13. Seguono República Dominicana ed Argentina a pari merito con 12 punti; Panamá e Bahamas chiudono con 9 puntos.

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)

