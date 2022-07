Palestina denuncia plan israelí para incomunicar Jerusalén Este

Entornointeligente.com /

El ministro palestino pidió a la comunidad internacional adoptar una posición política para evitar los ataques del colonialismo israelí.

Las autoridades palestinas denunciaron este jueves los intentos de Israel por cortar la comunicación entre la zona oriental de Jerusalén y Cisjordania.

El ministro palestino de Asuntos de Jerusalén, Fadi AlHadmi denunció la estrategia colonial judía que pretende desplegarse en ese territorio a expensas de los ciudadanos árabes.

Además, solicitó a la comunidad internacional asumir posturas contra esta política que viola el derecho de los ciudadanos y el derecho internacional.

Marking 55 Years of Israel’s Occupation – This brief highlights the fascist «flags march» and all recent Israeli attacks against Palestinians in occupied #Jerusalem during #Ramadan , #Easter , and the funeral of veteran journalist #ShireenAbuAkleh https://t.co/z44zRlhtOA pic.twitter.com/GHQcsu2QJM

— Palestine PLO-NAD (@nadplo) June 7, 2022 Por su parte, el Mufti de Jerusalén, jeque Muhammad Hussein, también llamó a la comunidad internacional a oponerse a la agresión de Tel Aviv, que intenta expandirse a las fuerzas en la metrópoli para implantar su régimen.

Como muestra del proceder israelí con respecto a este territorio se pueden mencionar las más de 1.860 órdenes de demolición de estructuras palestinas y la amenaza de derribo a barrios completos.

Al-Bustan, Wadi Yasoul y Ain Al-Lawzeh son algunos de los territorios que más sufren los ataques sistémicos a propiedades, como declaró el activista Fakhri Abu Diab.

El pasado martes el ejército colonialista derribó las casas de dos palestinos por asesinar, supuestamente, a un guardia de seguridad en un enfrentamiento en Cisjordania ocupada.

A propósito, muchos miembros de las fuerzas israelíes se aprovechan del registro de terrenos de árabes para pasarlos a su nombre y desalojar a sus propietarios.

El objetivo principal de los israelíes es coaccionar a los árabes, reprimir desde sus costumbres hasta sus medios de supervivencia, para obligarlos a desplazarse y abandonar el territorio.

