Palestina condena fallo de tribunal israelí sobre arresto domiciliario de gobernador de Jerusalén

Autoridades palestinas condenaron este jueves el fallo del Tribunal de Distrito de Israel que impuso al gobernador de Jerusalén, Adnan Ghaith, un arresto domiciliario indefinido.

A través de un comunicado, la Presidencia de Palestina aseveró que dicha decisión es un acto injusto que viola el derecho internacional humanitario y las cartas de derechos humanos (DD.HH.).

La decisión fue dictada luego que Adnan Ghaith fuera detenido el pasado lunes en su casa, en el barrio de Silwan, tras ser acusado de violar una orden que, según las autoridades israelíes, le prohibía entrar a Cisjordania y contactar con otros líderes palestinos.

La Presidencia palestina indicó que tal disposición no impedirá la defensa de sus lugares sagrados y su capital.

Press Release: Occupation’s Assaults in West Bank and Crossings Closure in Gaza a Grave Escalation https://t.co/sSdAhF1zuv

— Ministry of Foreign Affairs – Gaza ���� (@MinistryGaza) August 3, 2022 En el comunicado se detalla que el funcionario comenzó el arresto domiciliario indefinido hasta que se realice el próximo juicio.

Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores y Expatriados denunció que el arresto de Adnan Ghaith demuestra «la grave discriminación contra los palestinos que tiene por objeto negarle sus derechos fundamentales, incluido el derecho político».

Asimismo, afirmó que se ha atacado «insidiosamente» a Adnan Ghaith, quien ha sido detenido en más de 30 ocasiones desde que asumió la gobernatura en agosto de 2018.

