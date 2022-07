Palcos da semana

Entornointeligente.com /

Do Alentejo a África, Artes à Rua É com uma Revoada que as Artes à Rua tornam a espalhar animação diária (e gratuita) por Évora. Depois de dois anos parado, o festival reabre com este espectáculo inédito, em que África e Alentejo se unem através da cantora moçambicana Lenna Bahule e da viola campaniça da Raia (projecto de António Bexiga), numa «apresentação de voz, cordas, corpo e chão», descreve a organização.

É o primeiro dos mais de 50 momentos artísticos que vão ocupar ruas, praças e jardins da cidade. Vale música, spoken word , teatro, dança, circo contemporâneo, artes visuais, um festival de mulheres-palhaças…

Entre esses instantes está outra estreia que também é uma união de tradições: da magrebina Soukaina Fahsi com os Cantares de Évora. Ana Tijoux, Maro, Club Makumba, Bateu Matou, Dino D’Santiago, Mário Lúcio & Os Kriols, Scúru Fitchádu, Mão Verde, Pablo Lapidusas, Rui Miguel Abreu e Útero são outros dos artistas em cena.

ÉVORA Vários locais

De 28 de Julho a 14 de Agosto

Grátis

Programa detalhado aqui

O regresso do fenómeno pródigo Tem quatro álbuns de estúdio editados, arrecadou cinco Grammys e é, para o The New York Times , «um assombroso prodígio musical – com canções estranhamente mundanas». Tudo isto quando ainda está prestes a completar 28 anos.

São estes créditos (e a espera que a pandemia obrigou) que tornam tão aguardado o regresso de Jacob Collier, o one man show inglês que se tornou um fenómeno viral com os seus vídeos musicais em camadas e chamou a atenção de gente como Quincy Jones, que o apadrinhou. Volta a Portugal a bordo da Djesse World Tour .

PORTO Hard Club

Dia 28 de Julho, às 20h

Bilhetes a 30€

LISBOA Coliseu dos Recreios

Dia 29 de Julho, às 20h

Bilhetes de 30€ a 35€

Um festival para Sassetti Mário Barreiros Quarteto, Salvador Sobral, Mané Fernandes Trio, Rebecca Martin com a Orquestra Jazz de Matosinhos, Daniel Bernardes e Trio Jazz Loulé dão concertos em Loulé ao longo de quatro dias. Todos eles – e o de Bernardes em especial – são pautados pela homenagem a um músico que partiu demasiado cedo.

É o Festival de Jazz Bernardo Sassetti a instalar-se na cidade algarvia, naquela que é a primeira de muitas edições, já que o evento se quer anual e também itinerante.

Organizado pela Casa Bernardo Sassetti em estreita colaboração com o Loulé Jazz – que este ano lhe cede o seu lugar no calendário –, conta ainda com jam sessions diárias, uma vertente formativa e o anúncio do vencedor do quarto Prémio de Composição Bernardo Sassetti.

LOULÉ Cerca do Convento e Bafo de Baco Bar

De 28 a 31 de Julho

Bilhetes a 15€ (dia) e 35€ (passe); jam sessions com entrada livre

Programa detalhado aqui

Telas por Alfama Também a estrear-se na agenda está o Cinalfama, um festival internacional que, como lembra o realizador João Gomes, que assume a direcção, «começou como um grupo informal de cinéfilos que fazia das ruelas de Alfama o seu palco» e agora se perfila como um evento anual «que celebra o cinema e o bairro, convocando realizadores de todo o mundo e dinamizando espaços e recantos esquecidos deste lugar histórico da cidade».

Nas telas, montadas em lugares como as escadinhas de São Miguel ou o Grupo Sportivo Adicense, são projectados filmes seleccionados entre mais de mil candidatos, com foco particular nos vencedores das nove categorias competitivas.

Entre eles estão Boca do Inferno , de Luís Porto, eleito melhor filme português; 31st of August , de Béatrice Pradal, o melhor de França, o país convidado desta primeira edição; e Dreaming an Island , de Andrea Pellerani, galardoado com o Grande Prémio Cinalfama.

LISBOA Alfama

De 25 a 29 de Julho

Grátis

Programa detalhado aqui

Raízes em novidades Já o Citemor tem longas raízes no tempo: é o festival de artes performativas mais antigo do país. A 44.ª edição começa com uma estreia: A Sagração da Primavera – Memórias Ternas de Um Afecto Queer , de Dinis Machado. Também Diana Niepce – que tem vindo redefinir a sua arte e fisicalidade depois de um acidente grave – contribuirá com uma nova criação, levando o público para O Outro Lado da Dança .

A antestreia de Noche Cañon de Sofía Asencio, Sónia Baptista com Wow , a exibição informal de Lamento Imenso – Retrospectiva de Rogério Nuno Costa, Jonas & Lander em modo Coin Operated e a Paixão Segundo João de Pedro Lacerda juntam-se ao cartaz.

Há ainda espaço para o colectivo Serrucho testar Interior Noche numa antiga fábrica de mármores, para projectar Cortejo (filme baseado na performance -percurso homónima de Solange Freitas e Tiago Cadete), para Mariana Barassi e Pablo Caruana apresentarem o livro Cuaderno de Montemor e para Gabriel Ferrandini dar um concerto a fechar a cortina.

MONTEMOR-O-VELHO , COIMBRA e FIGUEIRA DA FOZ Vários locais

De 28 de Julho a 13 de Agosto

Bilhete-donativo (valor à consideração do espectador)

Programa detalhado aqui

