Palace Hotel do Bussaco e o prazer de nos sentirmos reis

Entornointeligente.com /

Entramos a pretexto do lançamento da nova carta do restaurante Mesa Real, com o firme propósito de provar as novas criações do chef Miguel Silva, mas o que nos retém vai muito para além dos prazeres da mesa. Não que eles sejam insuficientes para nos fazer prolongar a visita, mas, dentro e fora daquelas paredes, também se respira história, tradição e requinte. Situado no coração da mata, o Palace Hotel do Bussaco, unidade hoteleira de cinco estrelas, proporciona uma majestosa viagem no tempo. Bem vistas as coisas, não é todos os dias que se tem a honra de entrar naquela que é considerada a mais impressionante obra neomanuelina, calcorreando um espaço outrora habitado por reis.

LINK ORIGINAL: Publico

Entornointeligente.com