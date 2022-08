Paúl Romero: «Vamos a una restructuración de nuestra plantilla»

Entornointeligente.com /

En la mañana de este miércoles 3 de agosto, el vicepresidente ejecutivo de Gaiteros del Zulia, Paúl Romero, se dirigió a los medios de comunicación con el fin de anunciar las medidas que implementará el equipo zuliano en lo que resta de temporada en la Superliga Profesional de Baloncesto (SPB).

Romero aseguró que el equipo Comecandela «irá un proceso de reestructuración de plantilla» durante los próximos días.

El dirigente explicó que «esta resolución la adoptamos motivado en buena parte a la falta de apoyo que hemos sobrellevado hasta esta instancia de la SPB».

«Lamentablemente no contamos con el apoyo del gobierno nacional, regional y municipal. Tocamos muchas puertas, no solo económicas sino comunicacionales, logísticas. Conversamos con todos; pero no fue posible encontrar apoyo», aseguró Romero.

Ante el cuestionamiento sobre la plantilla que jugará lo que resta de temporada, el vicepresidente aseguró que «se va a seguir compitiendo, no con la calidad que hemos tenido hasta ahora, pero sí seguiremos».

Romero aseguró, además, que los pagos con sus jugadores y trabajadores están al día. «Gracias a Dios estamos bien, no hay deudas, todos están con sus pagos al día», reiteró.

«Tenemos un equipo bien competitivo, con los cuatro mejores importados de la Liga. Contamos con una base criolla balanceada; pero llega un momento en el que debemos parar, ser responsables para tener un equipo con el que sí podamos cumplir administrativamente» concluyó el dirigente Comecandela.

La dirigencia también hizo público, que se mantendrán conversaciones para determinar que jugadores seguirán en la nómina actual de Gaiteros y se ratificó a Ibsen Castrillo en el puesto de entrenador con miras a «la formación de los jóvenes».

Sobre el gimnasio Pedro Elías Belisario Aponte, el dirigente declaro que «en este momento es una tierra de nadie, no sabemos cuál es la dependencia responsable de su manejo. Las inversiones realizadas son difíciles porque no hay garantías para su mantenimiento. Al no tener la titularidad ni saber quién es el que lo administra».

No pueden dos equipos encargarse por sí solos del reacondicionamiento del PEBA. El caso del Aire Acondicionado es difícil de cumplir. Sabemos que el PEBA cuenta con condiciones mínimas pero no está apto para lo que estamos acostumbrados y a lo que este espectáculo exige. pic.twitter.com/qj23FAx8cg

— Gaiteros del Zulia «Los Comecandela» (@GaiterosCA) August 3, 2022

