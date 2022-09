Pakistán reporta más de 1.200 decesos por lluvias monzónicas

Entornointeligente.com /

La Autoridad Nacional de Gestión de Catástrofes de Pakistán (NDMA, por sus siglas en inglés) informó este jueves que la cifra de muertos por las lluvias monzónicas que han afectado al país asciende a más de 1.200.

El ente precisó que, del total de decesos registrados, más de 430 corresponden a la región de Sindh, al sur del país. Además, hasta el momento, también se reportan más de 6.000 heridos y cuantiosos daños materiales.

Por su parte, la División de Previsión de Inundaciones, había declarado la probabilidad de que las inundaciones continuaran en el río Kabul en Nowshera, así como un alto nivel de inundaciones en el río Sindh en Taunsa.

Devastating floods have hit Pakistan. More than a million homes have been destroyed or badly damaged, leaving many homeless and exposed to the elements.

Millions of people are in need of urgent help.

Las autoridades recomendaron mantener el movimiento limitado ante la situación de las inundaciones, y que los residentes de la zona baja estén en contacto con la administración local.

Estiman que, como consecuencia de estas lluvias monzónicas, alrededor de 600 escuelas, 145 puentes y miles de kilómetros de carreteras han resultado afectado.

Appreciate your support. EVEN if Pakistan goes totally green,renewable cuts tiny carbon emissions of less than 1 % further,warming won't change. So yes,we r paying a price of other's emissions.We now can only adapt better,which is crucial but the storms won't stop until GHG stop

Las áreas más afectadas, hasta el momento, son Baluchistán, Sindh, Khyber Pakhtunkhwa (KP) y Punjab. Además, indicaron que varias personas han acudido a centros de atención médica presentando síntomas como fiebre y diarrea, entre otros.

Previamente, la OMS declaró que «unos 888 establecimientos de salud han resultado dañados en el país, de los cuales 180 están completamente dañados, dejando a millones de personas sin acceso a atención médica y tratamiento médico».

