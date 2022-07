Paisaxe ofreció concierto de triple estreno

Entornointeligente.com /

El director Ricardo Risco conduciendo una de las piezas durante el ensayo. Esther M. Arjona | La Estrella de Panamá El ensamble Paisaxe estrenó la obra «Último Sol» del compositor costarricense Pablo Santiago Chin, obra ganadora del fondo Ibermúsica 2021 para composición y estreno de obra. El programa se completó con la presentación de la obra multimedia «Green Alter Egos» y «Cuatro Piezas Cortas: in memoriam Vitín Paz».

El concierto con dos estrenos mundiales y uno nacional se llevó a cabo la tarde de ayer en el Museo del Canal.

«El fondo de Ibermúsicas es un premio a obras que no se han tocado y que se dan en colaboración con un compositor de un país y un enssamble de otro país», explica en compositor de «Ultimo sol», el costarricense Pablo Chin.

Para esta ocasión se emparejó Panamá con Costa Rica, en una segunda oportunidad de trabajo en conjunto.

«Se nos hacía muy fácil postular porque ya teníamos una historia, habíamos trabajado juntos y nos conocemos bastante bien», asegura Chin.

El ensamble y el compositor habían trabajado juntos para la residencia artística de Ibermúsicas, ‘Guitarra muda’, que el compositor costarricense Pablo Chin compartió con el ensemble panameño Paisaxe y que culminó con un concierto en el marco de la celebración de la Fiesta de la Música de 2018.

«Me puse a componer la obra para postular, es el riesgo, porque compones pero no sabes si vas a ganar o no, pero había que hacerlo porque con Panamá, que ya nos conocíamos, pues todas las estrellas se alineaban», asegura Chin. Y así resultó.

La obra parte de dos cosas, una, de un exto original que empecé a escribir el año pasado, en 2021 y que está muy relacionado al embarazo de mi esposa de nuestro primer hijo, una experiencia totalmente nueva», revela.

El director Pablo Chin, junto al ensamble. Esther M. Arjona | La Estrella de Panamá «Todas las noches antes de dormir me ponía a escribir una línea, dos líneas de una historia que no necesariamente sabía hacia dónde iba, pero que estaba basada en la palabra sol. porque nuestro hijo se llamaría Solaris», cuenta.

«Lo que me imaginaba era un personaje en un espacio abierto en soledad, también muy influenciado por la pandemia… todos estábamos relacionándonos con nuestra soledad, todos en el mismo contexto», relata.

Este personaje se encuentra en un ambiente distópico, rodeado de ruinas y moviéndose por unos parajes.

«La historia es muy corta, es este personaje imaginándose secretos que tenía que repartir, pero en fragmentos», agrega el compositor. Él era el custodio de algunos secretos que no quería contar pero luego sí. «Al final los escribe en fragmentos y se los entrega a personajes diferentes. A ver si algún día lograr n reunir los pedazos y saber cual era el secreto», dice Chin.

El ensamble Paisaxe durante un ensayo para el concierto. Esther M. Arjona | La Estrella de Panamá La música, el segundo elemento, nace de unas improvisaciones en clarinete que el compositor había estado grabando el año anterior. «Tenía un registro de varias improvisaciones y de allí empecé a transcribirlas en partitura y allí empecé a hacer las diferentes partes del ensamble», destaca.

El montaje

La música estaba en manos de los mienbros de Paisaxe, pero el trabajo en conjunto no arrancó sino esta semana. «Los ensayos han sido una especie de talleres donde a veces nos reunimos con dos, con tres, cuatro músicos y a veces de uno en uno y vamos dándole forma. El origen eran improvisaciones y la obra mantiene ese carácter de improvisación.

En el desarrollo del ensayo los músicos van descubriendo cómo surge la música y cómo la interpretación puede resultar mejor.

«Es como un mapa, cuando ves un mapa es muy distinto a cuando estás en un lugar y estamos caminando juntos, por diferentes parajes, diferentes caminos, como acostumbrándonos al entorno», ejemplifica el compositor.

La música contemporánea, a diferencia de otros géneros, no ofrece una referencia clara en la que poder respaldarse, requiere de mucha más concentración y conciencia del espacio y el tiempo.

«No es como tocar una obra que te recuerda 10 ó 15 obras que ya hayas tocado, requiere mucha imaginación, mucha curiosidad, mucha mente abierta, es como meterse en un bosque lleno de neblina e ir tocando las cosas para reconocerlas», dice. «Y allí está el riesgo que tomas con esta música, no sabes si es una flor o una serpiente», dice en tono gracioso.

«Es como un mapa, cuando ves un mapa es muy distinto a cuando estás en un lugar y estamos caminando juntos, por diferentes parajes, diferentes caminos, como acostumbrándonos al entorno» PABLO CHIN COMPOSITOR Para Chin, la experiencia del montaje ha sido muy bonita y un tanto extraña, en el sentido d e que» ha habido una pandemia en medio. Vuelves a los lugares donde has estado pero la pandemia cambia muchas cosas es como un paréntesis y de repente estamos aquí otra vez. muchas cosas han cambiado; el mundo ha cambiado tanto… es como volver al pasado pero cambiado», analiza.

«Lo bonito es que como trabajamos en el pasado, ya entendemos la dinámica y no es arrancar desde cero. Es lo bonito de las colaboraciones cuando se repiten, que empiezas desde un lugar ya conocido y podemos seguir desarrollando, conociéndonos más, viendo cosas que no habíamos encontrado antes, así es que pienso que es muy especial en ese sentido.

‘Green alter egos’

En el concierto se va a presentar Green alter egos, una colaboración entre Mar Alzamora y Pablo Chin que nació también producto del encierro de la pandemia.

«Lo que se podía hacer en pandemia era ir a lugares al aire libre y estuve mucho en bosques y me puse a grabar videos de insectos y a coleccionarlos, y me dio la idea de que eran como personajes de una historia. Mar le hizo un libreto y se hicieron perfiles de personajes basados en esos insectos», recuerda.

A través de videoconferencias los músicos fueron intercambiando opiniones y armando el proyecto.

Alzamora completó el libreto -poema y luego Chin desarrolló las partituras que fueron interpretadas por ensambles variados. el proyecto terminó siendo una video opera.

«Es muy difrente a ‘Último sol’ que es muy abstracto es como un sueño, surrealista; la película de insectos es más encantadora, es más fácil relacionarse con la historia», reconoce Chin.

Homenaje a Vitín Paz

El tercer estreno de la tarde fue «Cuatro piezas cortas In memoriam Vitín Paz», composición de Ricardo Risco.

«El año pasado, estábamos todavía producto de la pandemia, haciendo música con ensambles pequeños, no se podía poner la orquesta completa sino que hacíamos grupos de cámara», recuerda el director asistente de la Orquesta Sinfónica Nacional.

«Teníamos programada hacer una obra de Luis Carlos Pérez que había ganado el concurso Roque Cordero hace un par de años, para un ensamble de violín, viola, clarinete violoncello y contrbajo. Se prestaba para el momento de música con grupos pequeños. Ene sos días falleció Vitín Paz y se me ocurrió hace runa obra con la misma dotación para que la tocara el mismo grupo de la orquesta», comenta Risco. .

La intención era hacer una obra con influencia de la música popular, la que Paz tocaba, música tropical y jazz.

Risco empezó a trabajar la composición en mayo, pero ya para junio, cuando la había terminado, se abría el compás para la vuelta de las presentaciones con orquesta completa. El momentum había pasado.

La obra de Pérez se llegó a tocar en noviembre de ese año como parte de la muestra de compositores panameños que se hizo a final de año.

La obra para Vitín se guardo en espera de un momento que llegó con la presentación de Paisaxe, ensamble con una dotación de instrumentos muy similar.

«Normalmente no escribo basándome en ritmos populares , el lenguaje musical es otro, pero siendo un tributo a Vitín sí quise basarme en esa música. Para mí fue un experimento el trabajar en un género que no es el mío, salirme de mi zona de confort. Estoy conforme, me gustó el resultado», afirma Risco.

La obra ha tenido buena recepción ente los músicos. «Les gustó lo que leyeron y es porque les interesa tocar repertorio contemporáneo, por ello participan con Pablo Chin, que maneja un lenguaje todavía más avant garde», reconoce.

A más de un año del fallecimiento del trompetista y director de orquesta Vitín Paz, un tributo a su trabajo que ojalá tenga más escenarios donde presentarse.

