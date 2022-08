Pais suspeitos de maus tratos a bebé proibidos de contactar criança

Entornointeligente.com /

Os pais do bebé de quatro meses que terá sido vítima de maus tratos foram proibidos pelo Tribunal de Chaves de contactarem com a criança que se encontra internada no hospital flaviense desde esta terça-feira. A notícia foi avançada esta quarta-feira pelo Correio da Manhã e confirmada pelo PÚBLICO. A decisão judicial foi tomada na terça-feira, na sequência de um pedido do Ministério Público nesse sentido, e a confiança do bebé foi entregue temporariamente ao hospital de Chaves.

