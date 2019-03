Pais pedem a enfermeira que adote o filho – Mundo – Correio da Manhã

Entornointeligente.com /

O pequeno Blaze nasceu com um problema cardíaco congénito designado síndrome do coração esquerdo hipoplásico. Ao terceiro dia de vida, teve de ser submetido a uma cirurgia ao coração e ficar internado no hospital pediátrico OSF, em Illinois, nos EUA. Devido à condição da criança, os pais não podiam estar junto dele, ficando a enfermeira Angela Farnan encarregue de mimar e acarinhar o menino. Quando foi preciso prolongar a estadia de Blaze no hospital para mais intervenções cirúrgicas, a enfermeira pediu uma procuração para tomar as decisões médicas relativamente ao seu futuro, pedido ao qual os pais acederam. Posteriormente, foi mesmo sugerido pelos progenitores que Angela e o marido adotassem Blaze. E foi assim que o pequeno ganhou uma nova família. Não é que os pais de Blaze não quisessem a criança, mas a verdade é que não tinham possibilidades monetárias para se deslocarem com a frequência necessária ao hospital pediátrico. Daí terem passado uma procuração à enfermeira que seguia de perto o caso do recém-nascido. Angela Farnan tomou a decisão de submeter a criança a uma segunda cirurgia reparatória. Mais tarde, percebendo que o menino poderia necessitar de mais cuidados do que inicialmente previsto, os pais aperceberam-se que não tinham capacidade de tomar conta de Blaze. O casal referiu que a criança é saudável e gosta de brincar, numa entrevista dada à cadeia televisiva norte-americana ABC . Blaze foi mesmo descrito como um dos principais motivos de felicidade da relação entre Angela e Rick, mesmo apesar de todos os problemas de saúde da criança. O marido da enfermeira diz mesmo que quando descobriu que ia ser pai, foi um dos melhores dias da sua vida.

LINK ORIGINAL: Correio da manha

