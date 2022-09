Pais de Maddie, desaparecida em Portugal em 2007, perdem caso contra polícia portuguesa

Entornointeligente.com /

Os pais de Madeleine McCann , a menina britânica que desapareceu em 2007 dentro de um quarto de hotel em Portugal, perderam um processo contra um policial português no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos.

Em 3 de maio de 2007, Madeleine McCann, que tinha apenas 3 anos, desapareceu de seu quarto no apartamento em que sua família estava hospedada na Praia da Luz, no sul de Portugal. Os país da menina, Kate e Gerry McCann, comiam com amigos em um restaurante a poucos metros do quarto. Quando eles voltaram, viram que a filha não estava mais lá.

Até hoje, 15 anos depois, a menina nunca foi encontrada, e a polícia portuguesa ainda não encerrou o caso .

Os dois recorreram à Justiça europeia após a Suprema Corte de Portugal rejeitar uma acusação feita pelo casal de difamação contra o agente da polícia Gonçalo Amaral, que trabalhou na investigação do desaparecimento de Madeleine em 2007. Amaral sugeriu em um livro que escreveu sobre o caso, «A Verdade da Mentira», que os pais de Maddie estavam envolvidos no desaparecimento.

Mas, nesta terça-feira (20), o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos decidiu que a Justiça portuguesa deu um julgamento justo ao caso.

Em setembro de 2007, Gerry e Kate McCann chegaram a ser interrogados pela polícia como suspeitos formais. No mês de julho seguinte, no entanto, a polícia portuguesa desistiu da investigação por falta de provas e absolveu os McCann de qualquer envolvimento.

