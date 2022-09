Entornointeligente.com /

Pais de Gabriel estão 'estarrecidos' com teor de mensagens trocadas por PMs presos por morte de jovem no RS, diz advogada Mensagens mostram agentes ironizando o caso e mostrando preocupação com a investigação. Gabriel Marques Cavalheiro, de 18 anos, desapareceu após uma abordagem policial, em São Gabriel, e teve o corpo encontrado uma semana depois. Por Gustavo Chagas, g1 RS

01/09/2022 04h01 Atualizado 01/09/2022

1 de 2 Pais de Gabriel Marques Cavalheiro, jovem morto após abordagem da polícia no RS — Foto: Reprodução/RBS TV Pais de Gabriel Marques Cavalheiro, jovem morto após abordagem da polícia no RS — Foto: Reprodução/RBS TV

Os pais do jovem Gabriel Marques Cavalheiro, de 18 anos, morto após abordagem da Brigada Militar em São Gabriel , na Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul, reagiram à revelação de mensagens trocadas pelos policiais presos . O conteúdo foi revelado com exclusividade pela RBS TV nesta quarta-feira (31).

«Estarrecidos», diz a advogada da família, Rejane Igisk Lopes.

Leia a íntegra das mensagens

A mãe, Rosane Machado Marques, e o pai, Anderson da Silva Cavalheiro, estão em Guaíba , cidade da Região Metropolitana de Porto Alegre onde vivem. Abalada, a família não está atendendo a imprensa.

O jovem desapareceu após uma abordagem no dia 12 de agosto , em São Gabriel, na Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul, e teve seu corpo encontrado em um açude uma semana depois .

Veja as mensagens trocadas por PMs presos por morte de jovem no RS após abordagem

As conversas entre os agentes mostram que eles chegam a brincar com o desaparecimento e mostram preocupação com as buscas ao corpo. Parte das mensagens foi apagada, mas o conteúdo foi recuperado pelo núcleo de inteligência do Ministério Público.

A troca de mensagens é considerada uma das provas fundamentais na investigação, mas ainda há perguntas a serem respondidas. As principais são em que momento o corpo de Gabriel foi colocado dentro do açude e por que , já que a viatura ficou parada por pouco mais de um minuto durante a madrugada, tempo considerado insuficiente para que o corpo fosse levado até aquele ponto.

O inquérito da Polícia Civil com esses detalhes deve ser finalizado nesta quinta-feira (1º). Na investigação militar, os três policiais foram indiciados por homicídio qualificado, falsidade ideológica e ocultação de cadáver .

2 de 2 Mensagens mostram policiais falando sobre abordagem a jovem em São Gabriel — Foto: Reprodução/RBS TV Mensagens mostram policiais falando sobre abordagem a jovem em São Gabriel — Foto: Reprodução/RBS TV

O que dizem as defesas

Sobre a troca de mensagens, o advogado Ivandro Bittencourt, que defende o sargento Jacobsen, afirmou que o cliente é inocente e que só foi atrás das imagens porque pediram. Ele também disse que não perguntou ao cliente o motivo dele ter apagado as mensagens. Sobre ter acompanhado as buscas a Gabriel enquanto ele estava desaparecido, disse que foi «por preocupação».

A advogada dos soldados Cléber Renato Ramos de Lima e Raul Veras Pedroso, que é citada nas conversas, foi procurada pela reportagem, mas não atendeu as ligações.

