Paige Spiranac es considerada «La mujer más sexy del mundo»

La propia golfista no daba crédito a ser reconocida como la mujer más sexy del planeta. «¡Así que @MaximMag me nombró la mujer viva más sexy de este año y estoy incrédula!», tuiteó Spiranac el agradeciendo a la revista «por este increíble honor».

Paige Spiranac, la más sexy del mundo

En su cuenta oficial de Instagram, la revista publicó: «¡Orgullosos de presentar la portada de la edición 2022 de Hot 100, la mujer más sexy del mundo, y la primera atleta en ocupar el puesto número 1, Paige Spiranac. ¿Quién se unirá a nosotros y a Paige en la fiesta oficial de los Hot 100 en Miami?».

So @MaximMag named me the sexiest woman alive this year and I’m in disbelief! Thank you Maxim for this amazing honor?? pic.twitter.com/1lJgMr7X7E

— Paige Spiranac (@PaigeSpiranac) June 16, 2022

Spiranac reconoce que sigue sin creerse este reconocimiento y en un post de Instagram, donde acumula 3,4 millones de seguidores, puso que preguntó a la revista si estaban seguros de que era ella la más sexy cuando se pusieron en contacto con ella, «porque estaba realmente incrédula» por la oferta.

La estadounidense de 29 años fue retratada en varias fotos sin sostén, una de las más espectaculares es ella de pie con la playa de fondo.

Vida marcada por el deporte

La chica criada en Colorado, comenzó su carrera en el golf en la Universidad de Arizona y en la Estatal de Chicago.

Casi por un mandato familiar, su vida iba a estar destinada de alguna manera al deporte. Su padre que jugó al fútbol universitario, la madre era bailarina profesional de ballet, una tía tenista profesional (Bonnie Gadusek) y su hermana mayor, Lexie, estudió en Stanford con una beca de atletismo.

De hecho, el primer sueño de Paige tenía que ver con la gimnasia artística y la desvelaba la posibilidad de alguna vez participar de los Juegos Olímpicos.

Sin embargo, a los 12 años sufrió la fractura de su rodilla, sin dudas un punto de inflexión que marcó su vida.

Tuvo un paso fugaz por el tenis, pero pronto desistió. Y llegó un poco de casualidad al golf, donde empezó a destacarse hasta convertirse en una de las 20 mejores jugadoras junior del mundo.

Deportista o modelo?

?Paige encontró en el golf un poco de tranquilidad ideal para su perfil bajo, ataques de asma e incluso problemas con el bullying que supo atravesar.

Paige resultó tener mucho talento con el swing. Así se convirtió en uno de los cinco mejores proyectos para las universidades y estaba catalogada entre las 20 mejores juveniles del mundo.

Sin embargo, pronto la prensa vio en ella algo más que una deportista y las preguntas terminaban apuntando más hacia su aspecto y vida personal que a sus participaciones en torneos o logros con el palo y la pelotita. Todos veían una potencial modelo.

Apareció en la tapa de la prestigiosa revista especializada Golf Digest, algo que como era de esperar le valió críticas de otras golfistas. Pero en paralelo, ganó su primer torneo pequeño, campeonato en Scottsdale, en 2016. El premio fue 2.500 dólares.

Jugó algunos torneos más, incluida una nueva participación en Dubai que también terminó en ataques de pánico, pero hasta ahí llegó.

Claro está, sus seguidores en redes sociales se disparaban con cada participación en torneo, invitaciones a Dubai, o tan solo subir algún video. Tiempo atrás, por caso, fue comparada con Anna Kournikova es una extenista y modelo rusa-estadounidense que brillaba más fuera que dentro de la cancha.

Fue así que con el tiempo terminó por volcarse a las redes por consejo de la sueca Annika Sörenstam, ex número 1 del mundo. Sus palabras fueron claras y las tomó muy en cuenta: no bajar los brazos y seguir intentando disfrutar del golf desde el lugar que pudiera.

Explosiva en las redes

No hacía falta que la revista Maxim la reconociera como la mujer más sexy del mundo; desde mucho tiempo antes ya hace gala de su belleza y sensualidad con producciones de fotos y videos.

Consejos, solo fotos con look de golfista y, claro está, luciendo ropa y productos de la disciplina, que pocos podrían promocionar como ella lo hace y lograr tanto alcance.

No se consagró como quiso, ni alzó los trofeos esperados, es cierto. Pero sí que Paige Spiranac se transformó en una influencer con un imán para atraer marcas.

Club Champion, una empresa de fabricación de palos; el simulador de golf X-Golf; Shot Scope, una aplicación de seguimiento de golpes; y PointsBet, la casa de apuestas, son apenas algunas de las numerosas empresas que confiaron en ella. Y que le generan ingresos millonarios.

