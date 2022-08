Paige Bueckers, estrella de UConn, se perderá temporada 2022-23

Entornointeligente.com /

Paige Bueckers , la estelar base de UConn , sufrió un desgarro del ligamento cruzado en la rodilla izquierda y se perderá la temporada 2022-23, anunció la institución el miércoles.

Bueckers se lesionó la rodilla en un partido informal, según el comunicado, y una resonancia magnética más tarde esa noche confirmó el desgarro del ligamento cruzado anterior. El comunicado no decía dónde estaba jugando Bueckers cuando ocurrió la lesión.

Paige Bueckers, novata estrella de UConn. AP Photo/Frank Franklin II Se someterá a una cirugía el viernes en UConn Health en Farmington, Connecticut. Una actualización de su calendario de recuperación estará disponible después del procedimiento.

«Es tan loco porque trabajas muy duro para volver a estar saludable, te sientes más fuerte que nunca y estás jugando tu mejor baloncesto y con un movimiento repentino todo cambia», escribió Bueckers en Instagram.

Agregó: «Las oraciones y el amor significan mucho para mí y las dudas de que no volveré a donde estaba pueden significar aún más. Dios puso un sueño en mi corazón e incluso si tengo que atravesar una pesadilla para entiéndelo, voy a seguir creyendo».

View this post on Instagram A post shared by Paige💕 (@paigebueckers)

Bueckers fue la jugadora nacional del año por consenso 2020-21, convirtiéndose en la primera estudiante de primer año en obtener ese honor y ayudando a UConn a llegar a la Final Four femenina. Se perdió 19 juegos la temporada pasada después de sufrir una fractura tibial y un menisco desgarrado a principios de diciembre, pero regresó para ayudar a llevar a los Huskies al juego del campeonato nacional, donde perdieron ante Carolina del Sur .

«Estamos todos devastados por Paige», dijo el entrenador de UConn, Geno Auriemma. «Ha trabajado muy duro para volverse más fuerte y saludable esta temporada baja, y este es un revés desafortunado. Paige es obviamente una jugadora de baloncesto increíble, pero es una mejor persona y compañera de equipo y es realmente desafortunado que esto le haya sucedido».

«Extrañaremos su presencia en la duela, pero hará todo lo que pueda para liderar y ayudar a sus compañeras de equipo esta temporada. Nuestro programa apoyará a Paige a través de su proceso de curación para ayudarla a regresar mejor y más fuerte».

En esta nota se utilizó información de The Associated Press .

LINK ORIGINAL: ESPN

Entornointeligente.com