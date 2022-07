Entornointeligente.com /

fique por dentro

Eleições Casa abandonada Morte de diretor da Caixa Comic-Con ‘Turma da Mônica’ Pai tem jornada de trabalho reduzida na Justiça para cuidar da filha em BH Homem é servidor do estado e tentou negociar redução amigavelmente; pedido havia sido negado. Por Guilherme Pimenta, g1 Minas — Belo Horizonte

21/07/2022 23h20 Atualizado 21/07/2022

1 de 1 Filha tem epilepsia e crises convulsivas, com uso constante de medicamentos. — Foto: Reprodução/RBS TV Filha tem epilepsia e crises convulsivas, com uso constante de medicamentos. — Foto: Reprodução/RBS TV

Uma decisão da Justiça, em Belo Horizonte , reduziu a jornada de trabalho de um servidor do estado para que ele possa cuidar da filha, sem comprometer a renda. O caso foi divulgado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) nesta quinta-feira (21).

De acordo com o TJMG, a menina tem epilepsia e faz uso constante de medicamentos para tratar crises convulsivas . O pai até tentou negociar a redução da jornada administrativamente, mas teve o pedido negado pelo estado. O argumento utilizado era de que a doença não se enquadrava na lista que permitia o acesso a esse direito, sem a diminuição dos vencimentos.

O homem é servidor da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública ( Sejusp ). Na decisão, o juiz Michel Curi ressaltou que a criança deve ter o direito prioritário de ter o pai por perto , já que precisa de cuidados especiais. E determinou a redução da jornada.

Entre os argumentos utilizados, o magistrado citou um artigo específico do Estatuto da Criança e do Adolescente, o qual destaca que a lei deve ser interpretada , considerando a condição peculiar de cada criança.

O juiz lembrou, ainda, que «é direito de toda criança receber proteção prioritária e socorro, à luz das normas do Estatuto da Criança e do Adolescente, sendo dever da família e do poder público assegurar, com base no Princípio da Prioridade Absoluta, a efetivação dos direitos referentes à vida e à saúde»

O g1 Minas entrou em contato com o governo de Minas por volta das 23h e aguarda retorno com o posicionamento.

Os vídeos mais vistos do g1 Minas:

200 vídeos

LINK ORIGINAL: G1 Globo

Entornointeligente.com