Pai que cuida de 3 filhos sozinho fala sobre segredos da paternidade: ‘Não é só pagar as contas’

14/08/2022 04h00 Atualizado 14/08/2022

1 de 2 Gian Carlos Cardoso dos Santos, Victor Gabriel Souza Santos, Victória Souza Santos e Gabriela Souza Santos, em Goiânia — Foto: Reprodução/Arquivo Pessoal Gian Carlos Cardoso dos Santos, Victor Gabriel Souza Santos, Victória Souza Santos e Gabriela Souza Santos, em Goiânia — Foto: Reprodução/Arquivo Pessoal

O sonoplasta Gian Carlos Cardoso dos Santos, de 42 anos, celebra o Dia dos Pais com muito orgulho neste domingo (14), em Goiânia . O homem, que criou sozinho três dos quatro filhos, conta que tem sentimento de «dever cumprido» ao acompanhar o crescimento deles e relembrar as dificuldades que passaram juntos, sobretudo durante o início da pandemia de Covid-19.

«Ao ver todo o processo que passamos, me sinto muito orgulhoso. Eles moram comigo desde que me separei da mãe deles, em 2007. No início foi muito difícil, contei com a ajuda da minha mãe, da minha avó e da minha companheira da época Aos poucos me estabeleci e consegui cuidar deles», contou.

Gian Carlos Cardoso disse que no início da pandemia a família passou por dificuldades, mas permaneceu junta. «Em 2020 foi muito difícil, porque a minha área foi a primeira a parar e a última a voltar. Nessa época, eles estavam na escola ainda», explicou o sonoplasta.

Para ele, o segredo da paternidade é ser amigo dos filhos, mas sem perder a autoridade. «Não é só pagar as contas, os filhos sentem falta da amizade com o pai, com mãe ou com quem cuida. Eu sou muito amigo deles. Esse é o segredo de conquistar respeito, ser 50% amigo e 50% pai. Meu filhos sempre conversam comigo», falou.

Dia dos Pais

Hoje o filho mais velho de Gian, Victor Gabriel Souza Santos, de 19 anos, está no exército. Já Victória Souza Santos, de 18 anos, concluiu o ensino médio e trabalha em uma empresa de frotas enquanto tenta entrar para faculdade. A terceira filha , Gabriela Souza Santos, de 17 anos, cursa o ensino médio no Instituto Federal de Goiás (IFG), faz curso técnico de edificações e trabalha como menor aprendiz. A mais nova, Ana Clara, de 11 anos, mora com a mãe e estuda.

«Como pai, a gente sabe que a missão está cumprida quando tem a certeza que os filhos se tornaram pessoas de bem», comentou o sonoplasta.

Gian Carlos contou que sua relação com os filhos foi influenciada por sua própria história. «Meu pai abandonou a minha mãe, então eu fui criado sem pai. Não queria isso para os meus filhos. A mãe deles não tinha condições psicológicas para cuidar deles, então fiz questão de trazê-los comigo», disse o sonoplasta, que se mudou de Tocantins para Goiânia em 2007.

No Dia dos Pais, a família pretende dar um jeito de celebrar juntos. «Sempre comemoramos essa data juntos. As meninas querem sair comigo, ir em um show em Anápolis. Já o Victor está trabalhando, mas me chamou para ir no shopping com ele», contou Gian.

2 de 2 Gian Cardoso e a filha Ana Clara, em Goiânia — Foto: Reprodução/Arquivo Pessoal Gian Cardoso e a filha Ana Clara, em Goiânia — Foto: Reprodução/Arquivo Pessoal

