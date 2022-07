Entornointeligente.com /

Pai, mãe e quatro filhos estudam na mesma instituição em Congonhas: 'Orgulho' Toda a família frequenta cursos no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IFMG). Por Rafaela Mansur, g1 Minas — Belo Horizonte

17/07/2022 06h01 Atualizado 17/07/2022

1 de 2 Pai, mãe e quatro filhos que estudam juntos no campus Congonhas do IFMG — Foto: IFMG/ Divulgação Pai, mãe e quatro filhos que estudam juntos no campus Congonhas do IFMG — Foto: IFMG/ Divulgação

Já pensou em, além de morar junto, estudar na mesma escola que toda a sua família? Em Congonhas, na Região Central de Minas Gerais, pai, mãe e quatro filhos decidiram embarcar nessa aventura . Todos frequentam a mesma unidade do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IFMG).

O primeiro a se matricular foi o pai, Marcil Antônio Alves de Barros. Aos 45 anos, ele está cursando o sétimo período de licenciatura em física . O filho mais velho, Pietro, de 20 anos, está no terceiro período do mesmo curso.

Kayky, de 17 anos, faz curso técnico em edificações. O caçula, Pitter, de 16, está no segundo ano do técnico integrado em mineração.

Já Marcyl, de 19 anos, divide a sala de aula com a mãe, Andressa Alves. Os dois estão no primeiro período do curso de licenciatura em letras .

«Quando tem trabalho para fazer, a gente faz junto. Às vezes ele tira dúvida comigo e me ajuda no inglês. Nos intervalos ficamos dentro da sala, compartilhamos as merendas», diz Andressa.

Ela voltou a estudar 21 anos depois de terminar o ensino médio , aos 39 anos de idade, para fazer a primeira graduação. Segundo ela, dentro da família, um incentiva o outro.

«Ver os meninos estudar me deu força. Agora já estou gostando da ideia, já me vejo como professora, dando aulas para crianças», conta Andressa.

A família, que é de Ouro Branco, também na Região Central de Minas, mudou-se para Congonhas para estudar e já considera a cidade um lar .

«É uma satisfação muito grande ver toda minha família reunida em um ambiente de estudo. É muito bom, um orgulho», diz Marcil.

O filho mais velho, Pietro, também fica orgulhoso. «Ver meus pais estudando é um exemplo a ser seguido, pois, com todas as dificuldades de trabalho, de se criar uma família, ainda ter tempo de estudar é um exemplo e um motivo para nunca desistir», falou.

