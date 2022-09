Pagar o no pagar… esa es la cuestión.

Entornointeligente.com /

Quiero pagar mucho porque eso significa que gano mucho y que con eso tengo un buen nivel de vida y además contribuyo a que las cosas funcionen como es debido.

No obstante hay pagos que me parecen verdaderamente alucinantes, e incluso injustos y anticonstitucionales me parece…

Empezamos por pagar por aparcar en la calle, la famosa ORA que cada vez es más cara y tiene más duración horaria.

Trabajamos y pagamos en nuestras nóminas las retenciones para la Seg. Social, desempleo, Formación profesional, Fondo garantía salarial, accidentes de trabajo y enfernedades profesionales e IRPF.

Con esas retenciones se supone que cumplimos con la sociedad, pero ahí no acaba la cosa.

Compramos una casa y amén de hipotecarnos de por vida, pagamos impuestos a diestro y siniestro como si fuera un castigo.

Cuando acabamos de pagarla, muchos años después, pagamos para cancelar la hipoteca.

Cuando vendemos esa casa por necesidad o para poder comprar otra en otro sitio, volvemos a pagar impuestos sobre lo que cobramos por la venta de nuestra casa de la que ya pagamos en su día, y claro también la plusvalía que ahora vale más… por si había poco que pagar.

Toda vez que el dinero en el banco también paga impuestos, que no vamos a tener dinerito por la cara eh?

Si nuestra familia nos deja en herencia alguna propiedad, hay que volver a pagar impuestos de sucesión o sea que pagaremos otra vez por lo que nuestros padres pagaron en su día…

Si donamos algo a una persona sea o no familia, hay que pagar también impuestos so pena de que te pillen y te multen, y además que si no lo haces, no puedes cambiar la propiedad de nombre, por lo cual estás pillado.

El dinero es algo quimérico, pero los impuestos son verdaderos, , , válgame el cielo

Cada vez que hagamos un papel legal para rafiticar que algo es nuestro, pagaremos a notarios, abogados y al papá estado también claro.

A los pobres españoles nos quedaba la suerte de que nos tocara la lotería, pero hete aquí que algún espabilado pensó que podrían sacar tajada de nuestra suerte en el juego de la lotería y otros juegos de Loterías y Apuestas del Estado…

El Estado ya detrae parte de lo que pagamos por los juegos de azar, y sólo reparte un porcentaje, pero eso no es bastante así que nos quitarán un 20% siempre que el premio sea superior a 40.000€ por lo cual nuestra suerte está ligada de por vida a nuestro padre estado.

Tal vez se os ocurra guardar vuestro dinerito bajo el colchón, pero cuidado que los pagos superiores a 1000€ al igual que los ingresos hay que poder justificarlos o te pueden crujir.

O sea en pocas palabras, que el dinero que ganamos cada uno, parece que sea nuestro, pero lo cierto es que no lo es…

En cualquier caso, queremos tener dinero y mucho, pero aunque tengamos poco, de ese poco también cobrarán las Arcas del Estado.

Y es que hay pagos que a mi personalmente me parecen más bien propios de los antiguos cuatreros de los montes de España, eso si con corbata y con leyes que les dan una pátina de legalidad.

Cuidado que si os morís (que feo suena eso) y tenéis propieades y algo de dinerito, hacer testamente o vuestros hijos pagarán como si fueran culpables de haber robado algo…

Ojo con el parné que vuela, y cuanto más ganes, más pagarás ¿ o no ?

Suerte y al loro…

LINK ORIGINAL: Globedia Venezuela

Entornointeligente.com