Pagamento de salários dos funcionários da Câmara de Lisboa estão atrasados. Câmara promete solução entre hoje e amanhã

O pagamento do salário dos funcionários da Câmara Municipal de Lisboa correspondente a este mês está atrasado. Esta segunda-feira, os cerca de dez mil trabalhadores do município, que costumam receber o salário no dia 25, deram pela falta do valor nas suas contas bancárias. Falta essa que acabaria confirmada por um email enviado pelo município que justifica com «razões de ordem técnica» a falta de processamentos dos salários.

Nesse email , a que o PÚBLICO acedeu, o município refere que, «conforme nota da Direcção Municipal de Finanças/Direcção de Tesouraria, de há pouco, não foi possível, por razões estritas de ordem técnica, o processamento dos vencimentos ao dia de hoje».

O email , enviado pouco antes das 12h, refere ainda que a Direcção Municipal de Finanças «está a trabalhar para resolver o problema diagnosticado e o processamento está a decorrer, de modo a que a transferência esteja concluída hoje [segunda-feira] e os vencimentos estejam disponíveis nas contas destinatárias amanhã, previsivelmente a partir das 8h30, dependendo de cada de banco».

O PÚBLICO questionou o município sobre o sucedido, mas aguarda ainda uma resposta. E tentou ainda, também sem sucesso, contactar o vice-presidente da autarquia, Filipe Anacoreta Correia, que tem a pasta das Finanças. Ao Expresso , o autarca disse que o erro «só foi detectado esta manhã» e que se trata de «uma questão pontual», prometendo uma alteração interna. «Já dei instruções às finanças e aos recursos humanos para que a câmara antecipe o dia de pagamento, em linha com o que se faz na administração central», disse Anacoreta Correia.

Na manhã desta segunda-feira, o presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Município de Lisboa, Vítor Reis, dava conta à Rádio Renascença de que, logo de manhã, foi confrontado «com trabalhadores que se dirigiam aos seus bancos para levantar ou para fazer transferências e verificaram que não tinha sido feita a transferência do vencimento por parte da Câmara Municipal de Lisboa». E acrescentou que «não tem memória de alguma vez ter existido problema semelhante».

O sindicalista disse ainda recear que atraso no pagamento dos salários possa prejudicar os trabalhadores que têm compromissos a serem pagos neste dia, como prestações bancárias. «Não podem ficar penalizados, espero que a câmara leve isso em conta, se os trabalhadores sofrerem possíveis multas que os bancos apliquem», disse à rádio.

