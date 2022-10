Entornointeligente.com /

Vladimir Padrino López

El general chavista, Vladimir Padrino López, se refirió a la liberación de los militares venezolanos capturados por la guerrilla en la frontera, la cual se produjo en la noche de este lunes 31 de mayo.

lapatilla.com

«En este momento, acompañados de un excelente grupo de médicos militares, brindamos atención a ocho valerosos patriotas, quienes encontrándose secuestrados por grupos criminales colombianos, hoy fueron rescatados en el estado Apure», mencionó Padrino en Twitter.

Por su parte, un comunicado de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) indicó que los efectivos que el frente décimo de las Farc había hecho prisioneros fueron liberados mediante una supuesta operación «Águila Centenaria». Sin embargo, el cuerpo castrense extrañamente no mencionó bajas entre las filas enemigas, ni reportes de heridos tras el presunto accionar de sus fuerzas.

Por fin, la Fanb admitió el secuestro de Abraham Belisario y a Danny Vásquez, dos efectivos que estarían siendo localizados para ser puestos sanos y salvos.

Lo que todavía Padrino no se atreve a admitir es la denominación del grupo subversivo al que se encara dentro del territorio venezolano: la disidencia de las Farc.

The post Padrino tildó de supuesto «rescate» la liberación de militares en Apure appeared first on LaPatilla.com .

Source: La Patilla

LINK ORIGINAL: Guia de Noticias

Entornointeligente.com