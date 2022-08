Padres y Gigantes llevarán la acción de la MLB a México en 2023

Entornointeligente.com /

CARACAS.- Las Grandes Ligas confirmaron este miércoles que los Padres de San Diego y los Gigantes de San Francisco serán los primeros equipos que disputen una serie completa de temporada regular en territorio mexicano en abril de 2023.

¡Se hará historia! Por primera vez la Ciudad de México recibe una serie de temporada regular. Nos vemos la próxima primavera en el Estadio Alfredo Harp Helú. MLB World Tour Mexico City Series. #MexicoSeries #YoAmoElBeis pic.twitter.com/tqnGagmPna

— MLB México (@MLB_Mexico) August 31, 2022 History will be made! For the first time MLB will play a regular season series in Mexico City.

See you in April 2023. #MexicoSeries #YoAmoElBeis pic.twitter.com/aVn5g5ydnp

— MLB (@MLB) August 31, 2022 Bajo el anuncio de «¡Se hará historia!» MLB dio a conocer la noticia, además de detallar en su página oficial que los dos cotejos de la serie se disputarán específicamente en el Estadio Alfredo Harp Helú de la Ciudad de México entre el 29 y 30 de abril del año próximo como parte del «World Tour» que está llevando a cabo el Gran Circo para aumentar la cantidad de seguidores que tienen en el mundo.

En cuanto al anuncio, el CEO de los Padres, Erik Greupner, aseguró que «Los Padres están emocionados de regresar a México y jugar en la primera serie de temporada regular en la Ciudad de México en la historia de MLB», en declaraciones facilitadas por MLB.com

«Somos afortunados de tener una base leal y apasionada de aficionados en México, y será un honor mostrar a nuestro equipo en la capital de México en el hermoso parque de pelota que construyó y nombrado en honor al dueño minoritario de los Padres, Alfredo Harp Helú.»

Por otra parte, el también CEO y presidente de los Giants, Larry Baer, se tomó un momento para ofrecer palabras de alegría debido al hecho, «Será un honor representar a Major League Baseball, así como a San Francisco, en la histórica Ciudad de México por primera vez en la historia», puntualizó.

«Esperamos llevar la rivalidad entre Giants y Padres a una base de apasionados aficionados a los deportes y será una gran oportunidad de presentar a los Giants a una audiencia internacional para desarrollar nuevos aficionados en México», esto debido a que será la primera vez que la organización juegue un compromiso oficial en dicho territorio.

Deinelbith Blanco/Unión Radio

LINK ORIGINAL: Union Radio

