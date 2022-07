Padres venezolanos modifican costumbres para celebrar el Día del Niño por la crisis

Entornointeligente.com /

La crisis que vive Venezuela desde hace años ha modificado la forma en la que sus ciudadanos celebran algunas festividades. Por ejemplo, en el Día del Niño, que se festeja este domingo, 17 de julio, muchos padres han decidido sustituir los obsequios y las salidas a parques o cines por detalles menos costosos, que no afecten tanto el ajustado presupuesto que muchos de ellos tienen.

Y es que, pese a la silenciosa recuperación económica que experimenta el país, una gran parte de los venezolanos sigue con dificultades para poder cubrir sus gastos básicos, mucho más aún para pagar una salida con sus hijos, la cual podría rondar entre 30 y 40 dólares.

La razón de esto es la inflación que continúa en ascenso . Durante el mes de junio se ubicó en 14,5 %, siento esta la tasa más alta registrada en lo que va del año 2022. Esto según el Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF), que además informó que la canasta básica familiar llegó a 380 dólares.

«Los costos en el cine me parecen exagerados» Daniela León no suele planear una actividad en especial para su hijo, de cuatro años de edad, durante el Día del Niño. Afirma que principalmente se debe a que casi la mitad de vida del niño han estado en casa por la pandemia del COVID-19 . Este año comenta que lo celebrarán en familia, «si es con sus primos mejor», agrega en entrevista a la Voz de América .

León reconoce que la crisis y los altos precios sÍ han limitado que pueda acudir junto a su familia a determinados espacios de recreación, como el cine, donde se puede gastar 20 o 30 dólares entre entradas y combos de cotufas. En su lugar, han optado por visitar espacios públicos.

«Los costos en el cine me parecen exagerados. En Caracas muchos parques son de entrada libre y eso no es un problema, cuando vamos él se divierte plenamente sin necesidad de que gastemos más de lo necesario. De vez en cuando hemos ido a parques temáticos pero no es algo que se pueda hacer siempre «, explica la madre de 26 años de edad.

Más allá del Día del Niño, Daniela explica que junto al padre de su hijo, tratan de planificarse para poder cubrir todos los gastos básicos durante el mes. No obstante, considera que esto no debe ser una limitante para brindarle espacios de recreación a los niños.

«Si sabemos qué cosas disfrutan ellos podemos dedicar un tiempo a eso con poco dinero. Aunque cada niño es distinto hay muchas herramientas en internet o redes sociales que pueden ayudar a idear algo especial para cualquier momento», recomienda.

«Lo que más limita es el dinero» Grezlys a Landaeta tiene 20 años y una hija de dos a la que no ha podido celebrar el Día del Niño, pues el año pasado estaba en otros país (Colombia) y su situación de entonces le impidió organizar algo especial para la pequeña. » No estábamos en la mejor situación. Yo como madre me sentí bastante culpable de no poder hacerle algo especial en su primer Día del Niño» , recuerda la joven en entrevista a la VOA.

Ahora, de regreso en Venezuela, cuenta que este año no tiene pensado comprarle obsequios a la niña. En su lugar, están organizándose en casa para prepararles una comida especial a los niños de la familia o un postre , una alternativa que resulta mucho más económica.

«Lo que más limita ahora es que el dinero no alcanza y para salir con ellos, así sea para un parque, necesitas algo de dinero para comprarles un helado u otro cosa. Si ellos ven que otros niños lo tienen y ellos no, eso podría hacerlos sentir mal y no es la idea», asegura.

En general, dice que logran cubrir los gastos básicos de la niña. Aunque, destaca que las visitas al pediatra son una tarea pendiente, pues los altos costos de las consultas le impiden llevarla con regularidad.

«Yo no los saco de paseo ese día» Mila Ponte tiene dos hijos. Aunque para ella el Día del Niño es «todos los días», este domingo planean darles un pequeño detalle y celebrarlo visitando a sus abuelas en casa.

» Yo no los saco de paseo ese día. el Día del Niño es todos los días(..) la crisis no ma ha afectado, estamos de gran manera, estamos en un país con mega inflación «, sostiene.

Ponte confiesa que la crisis económica ha limitado la regularidad con la que iban de paseo en familia a determinados sitios, precisamente por los altos precios. Es por ello que destaca la importancia de organizar bien los ingresos y egresos para poder cubrir la mayor parte de los gastos.

Por ello, ella y otras madres y padres, prefieren celebrar a sus hijos en casa. VOA / EA (Foto: Pixabay)

