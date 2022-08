Padres sin arrepentimiento por haber dado contrato a Fernando Tatis Jr.

Entornointeligente.com /

Luego de casi tres semanas, el propietario y presidente de San Diego Padres , Peter Seidler , ha hablado públicamente sobre la suspensión de Fernando Tatis Jr. En una entrevista con el periodista Bob Nightengale del USA Today, el directivo dejó claro que el equipo respalda al joven jugador y que » no se arrepiente » de haberle dado la extensión contractual al campocorto.

» Fue un golpe muy duro para él, la organización y los fanáticos, pero gritar y romper cosas no van a ayudar en nada. En mi experiencia, cosas como estas te hace mejor y más fuerte «, inició diciendo Seidler .

» Estar molesto con un hombre de 23 años, no es la manera correcta de ver las cosas, él ha estado aquí con nosotros desde que tiene 17 años, ha crecido enfrente de nuestros ojos y yo sé que es un buen muchacho, tiene un buen corazón y se preocupa por las cosas «, añadió el propietario y presidente de los Padres .

Fernando Tatis Jr. habló recientemente sobre su arrepentimiento por haber decepcionado al equipo con el positivo a la sustancia llamada clostebol. Sin embargo, en la misma manera en que señaló Seidler , » El Niño » buscará aprovechar el tiempo para aprender la lección y regresar como un jugador con mayor madurez.

Fernando Tatis Jr. regresará a Grandes Ligas en 2023. Sean M. Haffey/Getty Images » Fernando y yo cubrimos mucho territorio en nuestra conversación, no hubo barreras, verlo cara a cara y ver su expresión corporal, me dio la impresión de que era genuino, que estaba siendo real y auténtico a más no poder. Creo en él más que nunca, es un hombre joven que cometió un error, yo tengo 61 años y todavía cometo errores «, finalizó Seidler .

El propietario del equipo sabe que Fernando Tatis Jr. es una parte esencial de los planes para ganar una Serie Mundial en San Diego . Sus palabras apuntan a que tiene consciencia de que el error cometido por el dominicano no lo convierte en un enemigo y que en este momento necesita respaldo de todos los que están cerca.

