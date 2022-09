Padres de la desaparecida turista belga llegaron hasta la morgue de Arequipa

Entornointeligente.com /

Eric y Sabine de Crombrugghe llegaron hasta la morgue donde ingresaron raudamente sin prestar declaraciones a la prensa, a su salida tampoco se dirigieron a la prensa. Los padres de Natacha llegaron para conocer más detalles sobre los restos encontrados el lunes en el río Colca, y que fueron traslados a Arequipa el viernes. El cuerpo encontrado será sometido a diversos estudios para determinar su sexo y otras características que permitirán conocer las causas de muerte y otros. Sin embargo, por apreciación preliminar del médico forense que participó del levantamiento del cadáver, se trataría de una mujer por las características del cráneo encontrado. Natacha de Crombrugghe desapareció el 24 de enero en el distrito de Cabanaconde, cuando salió a recorrer la zona turística del valle del Colca. Pese a las acciones de búsqueda y rescate hasta en momento no se ha dado con su paradero, por lo que no se descarta que los restos encontrados podrían pertenecer a la joven turista. Kevin Ramos, también es buscado en el río Colca, donde cayó el 25 de enero. (FIN) RMC/LZD También en Andina: ?? El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego ( @midagriperu ), por medio de @ANAPeru , interviene desde el 16 de setiembre para determinar los efectos del derrame de petróleo en el tramo I a la altura del Km. 41 del Oleoducto Nor Peruano, en Loreto. https://t.co/osKJz0qyi5 pic.twitter.com/0hWGP4SKRY

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) September 24, 2022 Publicado: 24/9/2022

LINK ORIGINAL: Andina

Entornointeligente.com