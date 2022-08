Padre evita la fuga de su hijo acusado de violar a una niña de 5 años y lo entrega a la Policía

Entornointeligente.com /

Un joven acusado de violar a una niña de 5 años fue retenido por su padre cuando intentaba huir a Argentina y luego fue entregado a la Policía; la víctima tuvo que ser sometida a una cirugía reconstructiva por la gravedad de las lesiones.

Esta madrugada en Villa Victoria, ciudad de La Paz, la tía de la víctima sorprendió al enamorado de su hermana vejando a su sobrina. Al ser descubierto, el agresor escapó saltando de la ventana del segundo piso de la vivienda y se dirigió a la casa de sus padres en la ciudad de El Alto para comunicar que se iría a Argentina y necesitaba que le presten dinero. Sin embargo, luego de ser persuadido por su padre, confesó el crimen y su progenitor lo retuvo y llamó a la Policía para entregarlo.

«Quería irse a Argentina, porque ahí está mi hija. Es el único hijo que está saliendo mal, no me gustaría así. Me duele, que puedo hacer yo, te voy a entregar le he dicho. Yo tenía que bajar esta mañana, a lo así (la Policía) me han dicho ya estamos viniendo», relató notablemente consternado el padre del violador.

La menor tuvo que ser internada en el Hospital de la Mujer y sometida a una cirugía reconstructiva por la gravedad de la agresión.

«Yo tengo yernos, tengo cinco hijos, tres mujeres, nietos, qué ejemplo va dar, que entre (a la cárcel), que sufra donde sea», dijo el padre de agresor.

El informe policial indica que el agresor se quedaba al cuidado de la niña porque su madre trabajaba en horario diurno y nocturno en una cadena de supermercados. Fue la tía de la pequeña quien sorprendió al sujeto junto a la niña en la cocina y luego alertó del caso a la Policía.

«Ya está en calidad de aprehendido en cumplimiento del mandamiento de aprehensión por fiscal y seguramente la Fiscalía lo va imputar y presentarlo ante un juez», informó el director interino de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) de La Paz, coronel Walter Lenz.

La madre de la pequeña desconocía del abuso al que fue sometida su hija, declaró que frecuentemente dejaba a su niña con su enamorado porque su hermana también vivía en su casa y ella tenía cierta confianza de la seguridad de su hija.

La viceministra de Igualdad de Oportunidades, Carla Sandy, anunció que el Ministerio de Justicia patrocinará legalmente a la víctima y también la apoyará con tratamiento psicológico.

