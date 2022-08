Padre de Roux estudia tribunal del honor que propuso exfiscal Martínez

Entornointeligente.com /

Ahora el padre Francisco de Roux dice que lo del entrampamiento frente a Santrich , que está en el informe de la verdad, fue una versión periodística que tomaron los investigadores. ¿Qué pasó con eso?

Pues ayer dijo que estaba estudiando la posibilidad de hacer el tribunal del honor que le propuso el exfiscal Néstor Humberto Martínez, pero además ahora resulta que sí, que el informe no está afirmando lo del entrampamiento, que recogieron un informe de El Espectador que habla que de la cocaína la habían dado desde la Fiscalía y que además trataron de hablar con el ex fiscal pero no fue posible.

Lea También: El exfiscal Martínez propone tribunal de honor al padre Francisco de Roux «La afirmación que hace un periodista de El Espectador de la época, diciendo que la coca fue entregada por la Fiscalía no es una afirmación de la Comisión de la Verdad «, dijo el padre de Roux.

El exfiscal Martínez dice que nunca lo contactaron, lo que pidieron fue una versión de la Fiscalía General de la Nación.

