Padre de niño fallecido por supuesta mala praxis amenaza con hacer justicia por manos propias

De invitado a la grabación de un programa especial de ABC TV, Juan José Zapag concedió ayer casi una hora de su tiempo a la mesa del Cardinal Deportivo y fueron bastantes fuertes los temas en la conversación.

«De acá a fin de año no vamos a cambiar de técnico, no pensamos en cambiar, no tenemos opción dos, nunca hubo», aseveró Zapag ante los rumores que surgieron de la idea de sacar a Chiqui del cargo ante los resultados no deseados que se registraron.

Si bien el titular azulgrana afirmó que «no es el Cerro que queremos» asumiendo que el momento actual no es del agrado, aseguró: «Nosotros hablamos que va a trabajar y va a salir campeón. ¿A quién le vamos a traer si le sacamos a Chiqui? ¿Vamos a volver a traer extranjeros? No. Arce es el mejor técnico de nuestro país…».

El partido de mañana con Libertad es clave, considera Zapag y espera ver el mejoramiento del nivel.

Harrison en la APF En tiempos en el que se habla de la incertidumbre en el mando de la APF, Zapag replicó su posición que no se tiene otra mejor opción que Robert Harrison , al que volverá a respaldar como lo viene haciendo.

Cardona no ganó nada «Nunca ganaron más que nosotros, jamás, ni a nivel de Copa ni a nivel de campeonato. Vamos a hablar con resultados», salió al paso Zapag al apuntar a la actual directiva de Olimpia y fue más duro con «Cardona (Miguel el presidente) llegó ayer y no sabemos hasta cuándo va estar» y remató con que «Cerro es la mitad más uno de la República…».

