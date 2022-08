Padre de familia paraliza denuncia penal contra la maestra que pidió muestras de semen

Entornointeligente.com /

El padre de familia que denunció a una profesora de biología de Minero (Santa Cruz) por pedir muestras de semen para una clase de educación sexual, decidió este miércoles «hacer una pausa a su denuncia» ante la Fiscalía, pero espera que la Dirección Departamental de Educación (DDE) tome una decisión sobre este caso. Afirmó que su hijo está afectado psicológicamente por las amenazas y bullying por parte de sus mismos compañeros. «Mi hijo hace más de 24 horas que no ingiere alimentos, no está descansando bien por la noche, es sujeto de amenazas por parte de sus compañeros del mismo curso, entonces, ya estamos en una situación de bullying y amenazas. Ambas partes la estamos pasando mal», relató el padre de familia al sitio web El Espectador. Aclaró que su intención no fue pedir la detención preventiva de la maestra María Inés Peredo, sino solicitar un proceso administrativo, que no encontró. Defendió su actuación «en función de la protección de los derechos humanos, éticos y morales de mi hijo, que es menor de edad». Por otro lado la maestra, recibió este miércoles el apoyo de estudiantes, pobladores y autoridades de Minero que marcharon exigiendo que cesen las investigaciones contra la maestra y que vuelva a las aulas.

