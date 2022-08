Pacto G4 y Psuv en elecciones de jefes de calle, oposición sigue controlando bases estructurales del oficialismo

Entornointeligente.com /

La revolución política en Venezuela nunca llegará, mientras que el Psuv no asuma sus responsabilidades en el campo político e ideológico bajo su responsabilidad, unos militantes maduristas con miedo y unos chavistas aislados es la respuesta a estas últimas elecciones de jefe de calle que, sin ser militantes del partido oficialista vienen controlando con el G4 este nivel de responsabilidad para destabilizar la República Bolivariana a corto plazo.

El G4 viene cumpliendo sus fines y objetivos, cuando logró junto al Psuv derrotar a la gobernadora del Táchira para darle el triunfo a Freddy Bernal. Hubo en sí muchas irregularidades. Estamos desmitificando la política y Chávez, la simbología histórica del país junto a Carlos Andrés Pérez pasaran al olvido con su energía del caminante y los ojos. Nadie los quiere ya, ni en el Palacio de Miraflores, eso, está muy claro.

Entonces, esta claro que tenemos aparte de otras policías, la policía del pensamiento. Hay un control estético opositor en los mismos cuadros del Psuv.

Llevemos un traslado al nivel teórico, «Todo se encuentra muy bien y arreglado». Para Briceño Guerrero, las leyes y sus formas, tienen su propia deformación y, se hace más fácil con la articulación de todo un sistema político hacia las estructuras naturales y culturales sin olvidar lo religioso.

La Policía del Pensamiento viene logrando el control de los humildes que ya no tienen libertad de actuar, eso comenzó con los jefes de calle, un grupo que ya es aborrecido por la misma comunidad. Hay nuevos métodos de sometimiento, se han dado alertas, pero, los filósofos y analistas del Psuv no quieren actuar con su posición critica y el estructuralismo y mecanicismo dado entre el Psuv ha logrado sus metas, por lo menos en la Parroquia Rafael Urdaneta es un referente, que es dado en toda Venezuela. Es una verdadera comparsa callejera, estas elecciones para nombrar a los jefes de calle para puntualizar que los ojos de Chávez ya no sirven y no representa un buen espíritu para los intereses de la cofradía adeco- copeyana que convive junto a los faenarlos del Psuv.

Un solo escenario e imagén

Hay confusas analogías. Hay un misterio tenebroso en Miraflores y, el presidente Maduro debe limpiar el partido en todo su organigrama y despedir a los ministros engañosos del sistema político venezolano.

Callejerismo, fueron estas elecciones internas para nombrar a los jefes de calle. Me hace recordar a Napoleón Bonaparte en su programa político en Europa y, la de Bolívar en sus ideas de formar una gran nación, era totalmente opuesta. El chavismo, como movimiento popular se encuentra encarcelado., lo detuvo el mismo G4 en lo interno del partido bajo acuerdos y trances políticos. De modo que en América no habrá ningún salto, reformador de la democracia, vamos al viejo neoliberalismo ejercido por caudillos que necesitan de alianzas derechistas para sobrevivir.

* Escrito por Emiro Vera Suárez , Profesor en Ciencias Políticas. Orientador Escolar y Filósofo. Especialista en Semántica del Lenguaje jurídico. Escritor. Miembro activo de la Asociación de Escritores del Estado Carabobo. AESCA. Trabajo en los diarios Espectador, Tribuna Popular de Puerto Cabello, y La Calle como coordinador de cultura. ex columnista del Aragüeño

