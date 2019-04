Pacientes renales del HVS protestaron exigiendo activación de la unidad de diálisis

Entornointeligente.com / Facebook Twitter Google+ Pinterest LinkedIn WhatsApp

Protesta frente al HVS Familiares y pacientes de la Unidad de Diálisis del Hospital Victorino Santaella de Los Teques tomaron la mañana de este miércoles la avenida Bicentenario, exigiendo la reparación de la planta de ósmosis. Aseguran que 5 pacientes han muerto en las últimas semanas.

Con pancartas, los manifestantes cerraron la importante arteria vial frente al referido nosocomio. Denuncian que además de las 12 máquinas solo tres están en funcionamiento. Yelsandra Surga de Vieneri, narró que su pariente –un paciente renal- está perjudicado por la paralización del servicio.

Recordó que la semana pasada igualmente se detuvo la unidad por falta de agua, por lo que los propios familias, ente la indiferencia de la directiva del hospital, procedieron a trata de instalar un tanque de varios litros para poder reactivar las diálisis.

Por su parte el grupo de pacientes renales que protagonizaron la protesta, denunciaron que efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) los obligaron a retirarse de la vía a “empujones” para abrir el paso.

Piden igualmente la permanencia de médicos durante las diálisis, aseguran que sólo hay dos y van sólo dos veces a la semana, mientras que son las enfermeras las que deben atender a la veintena de pacientes fijos.

Daniel Murolo

Source link

¿Deseas opinar sobre este artículo? Facebook Twitter Google+ Pinterest LinkedIn WhatsApp Share this: Haz clic para compartir en Twitter (Se abre en una ventana nueva) Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva) Haz clic para compartir en Google+ (Se abre en una ventana nueva) Relacionado ← Previous Universal Pro Music presentó las producciones colonenses de Dezko y Diway ¡IMPACTANTE! Filtran supuesto audio de Ángela Aguirre que acaba con la teoría del MP sobre el “sexo consensuado” (+Grabación) Next → You May Also Like En el ojo del huracán abril 9, 2019 admin Comentarios desactivados en En el ojo del huracán Trump desestima trama rusa y se enfoca en China, Corea del Norte y Venezuela abril 10, 2019 admin Comentarios desactivados en Trump desestima trama rusa y se enfoca en China, Corea del Norte y Venezuela Situación de Venezuela será tratada por el Grupo de Contacto Internacional en Quito marzo 28, 2019 admin Comentarios desactivados en Situación de Venezuela será tratada por el Grupo de Contacto Internacional en Quito El Tiempo Caracas 21 ° algo de nubes humidity: 88% wind: 1m/s NE H 21 • L 21 30 ° Sat 27 ° Sun 28 ° Mon 29 ° Tue Weather from OpenWeatherMap Suscribirse a Blog por correo electrónico Ingrese su dirección de correo electrónico para suscribirse a este blog y recibir notificaciones de nuevos mensajes por correo electrónico.

Correo electrónico

CULTURA CULTURA ‘Crepúsculo’ en versión Generación Z abril 12, 2019 admin Comentarios desactivados en ‘Crepúsculo’ en versión Generación Z CULTURA “En mi casa no entra el personaje, sólo el papá y el marido” abril 12, 2019 admin Comentarios desactivados en “En mi casa no entra el personaje, sólo el papá y el marido” CULTURA Inauguran edición número XIII de Bienal de La Habana en Cuba | Noticias abril 12, 2019 admin Comentarios desactivados en Inauguran edición número XIII de Bienal de La Habana en Cuba | Noticias CULTURA Foto de niña hondureña en frontera de EE.UU. gana el World Press Photo | Noticias abril 12, 2019 admin Comentarios desactivados en Foto de niña hondureña en frontera de EE.UU. gana el World Press Photo | Noticias

LINK ORIGINAL: Tu Noticia Express

Entornointeligente.com