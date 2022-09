Pacientes preocupados por paralización del servicio de rayos X en centros asistenciales del sur de Anzoátegui

Entornointeligente.com /

El servicio de rayos X está totalmente paralizado en varios centros asistenciales del sur del estado Anzoátegui.

Según los trabajadores, desde hace algunos meses están dañados los equipos de radiografías en los hospitales de El Tigre y San Tomé, así como en el Instituto de Previsión y Asistencia Social para el Personal del Ministerio del Poder Popular para la Educación (Ipasme) y el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS).

El director del nosocomio tigrense, Domingo Romero, confirmó que en ese centro de salud, desde hace ocho meses no se ofrece ese servicio.

Dijo que los técnicos revisaron el equipo y la recomendación que les hicieron fue que adquirieran uno nuevo, gestión que aseguró el galeno ya están realizando.

Por su parte, Migdalys Brazón, representante de la Contraloría Social Manuelita Sáenz, informó que en los Centros de Diagnóstico Integral (CDI), ubicados en el municipio Simón Rodríguez, solo hay material para la realización de radiografías pequeñas.

«Las radiografías de tórax o cervical no las hacen, porque no hay placa grande o no hay líquido revelador. En unos dijeron que el aire acondicionado está dañado o no hay envases para revelado, limitándose los que están operativos solo a radiografías de manos, dedos, etc.», expresó Brazón.

La fuente indicó además que desde hace un año el resonador magnético del Hospital de El Tigre se encuentra inoperativo por falta de un tubo.

«Debemos tomar conciencia de que nuestro pueblo merece un sistema de salud que funcione cabalmente, muy pocos pueden realizarse exámenes en centros privados. El pueblo merece una atención de primera en salud», manifestó Brazón.

La situación preocupa a los pacientes, que por ahora solo cuentan con la opción de pagar en centros asistenciales privados para la realización de estos estudios. Uno de los más solicitados es la RX de tórax, cuyo costo oscila entre 15 dólares y 25 dólares.

