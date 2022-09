Pacientes con insuficiencia renal se compran insumos en el Viedma

Entornointeligente.com /

Los familiares de pacientes con insuficiencia renal bloquearon ayer la avenida Oquendo y Ecuador en la ciudad de Cochabamba protestando por la falta de insumos para los tratamientos en el hospital Viedma. La carencia filtros y otros insumos médicos vitales para realizar la diálisis ponen en riesgo la vida de 120 pacientes renales, según el testimonio de familiares. La situación obligó a los enfermos a cubrir los requerimientos para aliviar el dolor, pese a los elevados costos. «Los encargados por ley de proveer los insumos necesarios para dializar se han ido haciendo la burla, hay máquinas, pero no tienen filtros. Al momento de la sesión, nos dicen que vayamos a comprarnos; sin este insumo, el paciente no puede seguir su tratamiento e incluso puede llegar a fallecer», indicó Omar Zubieta, un familiar. Mencionó que las autoridades del área se comprometieron a regularizar la provisión de insumos; sin embargo, ya son dos semanas que los pacientes viven un calvario para conseguir el dinero para adquirir los suministros médicos. Zubieta advirtió que los familiares y enfermos renales radicalizarán las medidas de presión en próximos días sino se garantiza la provisión de filtros y se mejora la atención. El representante de la Coordinadora Departamental de Enfermos Renales, Ramiro Gonzales, informó que el sector se encuentra en estado de emergencia por los pacientes aguardan hasta tres meses para acceder a exámenes de laboratorio y acceder a consultas en el hospital Viedma. «La atención es muy mala, no hay nada en los centros de diálisis, no sólo en el Viedma; también en los de convenio, programan los servicios para tres meses y hasta eso mis compañeros se mueren», aseveró.

Piden reunión con delegada nacional El representante de la Coordinadora Departamental de Enfermos Renales, Ramiro Gonzales, cuestionó la falta de control a los centros de hemodiálisis que atienden a los pacientes por parte el responsable del programa de Salud Renal del Sedes.

«No nos sentimos representados, ni vemos el aporte para colaborar a los pacientes renales, por eso haremos llegar nuestros reclamos a la directora nacional del programa», puntualizó.

Gonzales expresó que preocupa que la Alcaldía de Cochabamba no pague el bono para personas con discapacidad hace dos meses, porque la mayoría de los pacientes tiene acceso a este beneficio.

