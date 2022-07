Pacientes con cáncer aseguran que el SUS no les cubre ni el 50% del tratamiento

Entornointeligente.com /

El Sistema Único de Salud (SUS) no cubre ni el 50 por ciento de los gastos que realizan los pacientes con cáncer en el diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad. Familiares de niños con cáncer relataron ayer que el SUS no cubre varios análisis para detectar el tipo de cáncer, ni el 100 por ciento de los medicamentos e insumos que se requieren para luchar contra esta patología, situación que los motiva a organizar campañas de solidaridad. Entre los análisis que no cubre el programa estatal se encuentran los estudios de inmunohistoquímica y las tomografías de contraste. «El SUS cubre los medicamentos, pero a veces falta o no llega a tiempo y no podemos esperar, tenemos sí o sí que comprar», indicó Hilda Veliz, representante de la Asociación de Padres de Niños con Cáncer de Cochabamba (Aspanicc). Respecto a los estudios, explicó que el costo está entre los 400 y los 8 mil bolivianos, debido a que varía dependiendo del tipo de cáncer. Veliz dijo que los padres también peregrinan en busca de donantes de sangre y en algunos casos hasta tienen que pagar para reponer unidades utilizadas. Las limitaciones son similares en el caso de los pacientes adultos, confirmó la representante del sector, Carmen Vargas. «En el hospital Viedma supuestamente el SUS tiene que cubrir todo, pero los medicamentos no son 100 por ciento gratis; algunos se terminan, entonces uno tiene que comprarse. Si el paciente no tiene, entonces tiene que suspender el tratamiento», remarcó. Vargas comentó que otra falencia tiene que ver con el estudio patológico. «Ese estudio es importante porque a uno del dicen qué tipo de cáncer tiene. Eso se sabe con una biopsia o análisis histoquímico. N accedemos a eso, aunque dicen que hay los equipos», concluyó.

Los reclamos no logran respuestas La representante de la Asociación de Pacientes con Cáncer en Cochabamba, Carmen Vargas, señaló ayer que se enviaron notas al Ministerio de Salud para reclamar por la carencia de servicios para la detección de la enfermedad, pero a la fecha aún no recibieron ninguna respuesta.

«Necesitamos los estudios de biopsia e histoquímica; no podemos acceder. Hay equipos en el Gastroenterológico hasta donde sabemos, pero no están atendiendo los patólogos y oncólogos. Necesitamos respuestas», comentó.

Vargas dijo que los pacientes llegan a erogar más de mil bolivianos en la adquisición de fármacos porque la dotación no abastase.

