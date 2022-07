Entornointeligente.com /

Paciente usa guarda-chuva dentro de ambulância por causa de goteiras no veículo de saúde em cidade do Pará Vídeo mostra a precariedade da ambulância que atende a população de Igarapé-Miri. Por g1 Pará — Belém

01/07/2022 00h30 Atualizado 01/07/2022

Vídeo mostra péssimas condições em ambulância do Samu, em Igarapé-Miri, no nordeste do PA

Um vídeo gravado na noite do dia 29 de junho mostra a precariedade da ambulância que atende a população de Igarapé-Miri , no nordeste do Pará.

Nas imagens, gravadas por um paciente, é possível ver que a pessoa que o acompanha tem que usar uma sombrinha para se proteger da água da chuva que cai dentro do veículo.

O vídeo foi feito durante o trajeto da ambulância da vila Maiuatá até a sede do município de Igarapé-Miri.

Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde disse que as goteiras na ambulância não eram de conhecimento da gestão e que vai realizar manutenção.

A secretaria disse também que novos equipamentos e ambulâncias estão sendo providenciadas para a zona rural do município.

