Paciente renal deja de depender de una máquina gracias a un donante

La paciente de 25 años regresó este miércoles a su hogar al cumplirse diez días de su trasplante renal , gracias a un donante cadavérico de 40 años. La joven dijo que al fin, tras tres años, deja de depender de una máquina de diálisis y su objetivo es recuperarse bien y a la par, realizar su tesis para recibirse de licenciada en Administración de Empresas, a fin de poder buscar un empleo.

«Vivía conectada a una máquina, por lo que no podía trabajar, porque son 12 horas semanales, tres sesiones de cuatro horas», recordó.

Afirmó que tiene un ángel principal que es su donante y varios otros que conforman el equipo de trasplante de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción (FCM-UNA), como los médicos, las licenciadas, hasta el personal administrativo, que puso su grano de arena para poder ser beneficiada.

Sobre todo, agradeció infinitamente a la familia de la persona fallecida que le donó su riñón, porque entendieron que donar es regalar vida, a pesar del dolor por la pérdida de su ser querido.

La paciente trasplantada obtuvo su alta en condiciones óptimas y a partir de ahora, sus controles inicialmente serán semanales y luego, según su estabilidad y de acuerdo con lo que ella vaya requiriendo, cada 15 días, luego mensualmente.

Historia clínica La doctora Alejandra Amarilla, nefróloga de la FCM-UNA e integrante del Equipo de Trasplantes, explicó que la joven ingresó en el 2019 como paciente. No tenía enfermedad de base conocida, pero ya tenía una falla renal crónica, cuya causa no se pudo identificar, ya que llegó en un estado muy avanzado.

Comentó que durante toda su infancia no tuvo síntoma y eso tienen las enfermedades renales, ya que el riñón no produce síntomas hasta que ya es muy grave y no hay prácticamente nada que hacer.

Sostuvo que lastimosamente fue la situación de ella, ya que cuando ingresó fue directamente para diálisis y se empezó a dializar en el Hospital de Clínicas. Desde el primer momento que ella se dializó, se preparó para el trasplante desde el 2019.

«Salió de diálisis. Ella ahora va a poder volver a retomar su vida que dejó prácticamente en pausa por tres años, porque ella dejó de estudiar, dejó muchas cosas de lado y ahora va a poder recuperar todo eso. Gracias a la decisión de la gente que tristemente perdió un familiar, pero tuvieron el buen corazón para donarle y gracias a eso, ella está con un riñón nuevo», mencionó la especialista.

Lista de espera por un riñón En el Departamento de Trasplantes de Órganos y Tejidos de la FCM-UNA, Hospital de Clínicas, actualmente existen 16 pacientes en lista, pero hay muchos que se están preparando aún.

Los que están en lista de espera son los que ya tienen todos los estudios completos y están esperando recibir la llamada de un donante.

Aparte de eso, hay cerca de 100 personas que están preparándose, porque el trasplante no se realiza en cualquier momento. Se deben completar muchos estudios, esperar que esté todo en orden, controlar el corazón, la coagulación de la sangre, ver la compatibilidad y una serie de estudios que hay que hacer para saber si la persona es apta para recibir un órgano nuevo y ver si va a tolerar la cirugía.

