Entornointeligente.com /

fique por dentro

Eleições Novo RG Desconto no Fies Pancadaria na Disney Previsão do tempo Paciente mantida em cárcere privado em hospital no RJ fala sobre complicações de plástica: ‘Estou necrosada’ O Fantástico conversou com Daiana Cavalcanti, que fez abdominoplastia e colocou próteses de silicone nos seios com o cirurgião plástico equatoriano Bolívar Guerrero Silva, preso esta semana acusado de manter a paciente em cárcere privado. Por Fantástico

24/07/2022 20h42 Atualizado 24/07/2022

Polícia investiga se doutor Bolívar Guerrero recebia ajuda de uma técnica de enfermagem nas cirurgias plásticas

O Fantástico conversou com a paciente mantida em cárcere privado, em estado grave, dentro de um hospital no Rio de Janeiro . Em março deste ano, Daiana Cavalcanti se internou no hospital particular Santa Branca, em Duque de Caxias , na Baixada Fluminense.

Ela fez uma abdominoplastia – procedimento para retirar o excesso de pele e gordura do abdômen – e colocou próteses de silicone nos seios com um médico muito popular nas redes sociais: o cirurgião plástico equatoriano Bolívar Guerrero Silva .

Mas as complicações começaram poucos dias depois. Com fortes dores e alguns pontos infeccionados, no começo de junho Daiana voltou a ser internada .

«Meu peito está todo necrosado. Eu estou com um buraco na barriga. Dois! Um debaixo do umbigo», dizia Daiana em um áudio.

1 de 2 Médico é preso por suspeita de manter paciente em cárcere privado no RJ — Foto: Reprodução/TV Globo Médico é preso por suspeita de manter paciente em cárcere privado no RJ — Foto: Reprodução/TV Globo

O estado de saúde dela piorou e os parentes decidiram procurar a polícia. A família disse que o médico dificultou a transferência dela para outro hospital .

«Não podia andar no corredor, não podia fazer nada. Só ficar trancada no quarto que eu estava», conta a vítima.

Na segunda-feira (18), Bolívar foi preso dentro do centro cirúrgico do hospital , acusado de manter Daiana em cárcere privado.

«Eu tô precisando sair daqui o mais rápido. Tô ficando acabada. Eles tão me dopando. Eu quero ir embora daqui. Eu só quero ir embora daqui. Eu quero que eles façam a minha transferência pra outro hospital», dizia Daiana em um vídeo.

LEIA TAMBÉM:

'Um sonho que virou pesadelo', conta outra paciente de médico preso que fez cirurgia de implante de silicone Mulher detalha efeitos de suposto erro médico em cirurgia de estética em hospital de Duque de Caxias: 'Não vejo meu umbigo' Cremerj abre sindicância contra cirurgião plástico preso por manter paciente em cárcere privado no RJ 'Não existe cárcere', diz defesa de médico preso suspeito de manter paciente em hospital no Rio

Depois que o caso da Daiana veio à tona, mais de 20 pessoas já procuraram a delegacia para denunciar o médico Bolívar Guerrero . O cirurgião está preso desde segunda-feira (18). Ele teve a prisão temporária prorrogada e responde por cárcere privado, organização criminosa e lesão corporal. O caso agora corre em segredo de Justiça.

2 de 2 Daiana Cavalcanti — Foto: Fantástico Daiana Cavalcanti — Foto: Fantástico

A cabelereira Lídia Pereira foi uma das que denunciaram Bolívar Guerrero. Ela conta que descobriu o médico pelas redes sociais. E que as cirurgias plásticas eram uma tentativa de melhorar a autoestima.

«Uns 3 anos, tomando coragem, pesquisando com outros médicos, aí eu fui lá eu fiz o X-Tudão’, conta.

X-Tudão é o pacote de procedimentos de Bolívar. Ele tinha um time de divulgadores em grupos de Whatsapp e redes sociais. O pacote de cirurgias podia ser pago em um carnê. Os valores abaixo do preço de mercado eram divididos em até dez vezes. Saiba mais vendo a reportagem na íntegra no vídeo acima.

Na quinta-feira (21), Daiana respirou aliviada ao ser transferida para o Hospital Federal de Bonsucesso, que ofereceu um leito. A equipe do Fantástico fez uma chamada de vídeo com ela. Veja a reportagem na íntegra no vídeo acima.

Ouça os podcasts do Fantástico

ISSO É FANTÁSTICO

O podcast Isso É Fantástico está disponível no g1 , Globoplay , Deezer , Spotify , Google Podcasts , Apple Podcasts e Amazon Music trazendo grandes reportagens, investigações e histórias fascinantes em podcast com o selo de jornalismo do Fantástico: profundidade, contexto e informação. Siga, curta ou assine o Isso É Fantástico no seu tocador de podcasts favorito. Todo domingo tem um episódio novo.

PRAZER, RENATA

O podcast 'Prazer, Renata' está disponível no g1 , no Globoplay , no Deezer , no Spotify , no Google Podcasts , no Apple Podcasts , na Amazon Music ou no seu aplicativo favorito. Siga, assine e curta o 'Prazer, Renata' na sua plataforma preferida. Toda segunda-feira tem episódio novo.

BICHOS NA ESCUTA

O podcast 'Bichos Na Escuta' está disponível no g1 , no Globoplay , no Deezer , no Spotify , no Google Podcasts , no Apple Podcasts , na Amazon Music ou no seu aplicativo favorito. Siga, assine e curta o 'Bichos na Escuta' na sua plataforma preferida. Toda quinta-feira tem episódio novo.

LINK ORIGINAL: G1 Globo

Entornointeligente.com