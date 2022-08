Pachuca: Illian Hernandez fue amonestado por celebrar gol como luchador

Entornointeligente.com /

El joven delantero de Pachuca, Illian Hernandez, tuvo posiblemente el mejor día de su carrera este domingo en la visita a Toluca.

Hernández se despachó con un doblete, abriendo el marcador en una polémica jugada que fue revisada en el VAR después que no se apreció si el balón rebasó la línea al minuto 15, después aprovechó un balón de Valber Huerta, que no pudo despejar el balón en el área y quedó solo frente al portero Tiago Volpi, quien no pudo detener el disparo cruzado del atacante de los Tuzos.

Sin embargo, después de esa segunda anotación, Hernández celebró en la banda junto a Jesús Hernández con una mística, movimiento de la lucha libre en el que uno de los jugadores gira sobre los hombros del segundo para después sujetarlo y finalmente llevarlo a la lona, en este caso el pasto.

Por este festejo como luchador, Hernández se ganó la tarjeta amarilla al minuto 24.

LINK ORIGINAL: ESPN

Entornointeligente.com