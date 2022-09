Entornointeligente.com /

Pacheco vai se reunir com Barroso na terça-feira para discutir piso dos enfermeiros

04/09/2022 18h07 Atualizado 04/09/2022

1 de 1 O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG)) — Foto: Reprodução/TV Senado O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG)) — Foto: Reprodução/TV Senado

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco , vai se reunir na terça-feira (6) com o ministro Barroso, do Supremo Tribunal Federal ( STF ), para discutir a decisão que suspendeu , neste domingo (4), o piso salarial da enfermagem .

Pacheco quer ouvir do ministro Barroso sugestões, uma vez que a questão está judicializada, para a fonte de recursos para o piso dos enfermeiros.

A ideia é buscar uma conciliação jurídica. Segundo o blog apurou entre senadores, algumas alternativas, como um programa de transferência direto para estados e municípios feito pela União, poderia sanar a questão. A argumentação é a de que, como o governo arrumou recursos para outras categorias (como taxistas e caminhoneiros), tem mecanismos para resolver a questão dos enfermeiros.

Para Pacheco, a categoria dos enfermeiros é prioridade pois, mais do que nunca, precisa ser valorizada após o trabalho na pandemia. O presidente do Senado diz que irá lutar para buscar a fonte de recursos junto à União dentro de uma conciliação com o Judiciário.

Já entre aliados do governo, a argumentação é a de que o Senado poderia aprovar, por exemplo, o projeto que prevê a legalização dos jogos – que já passou na Câmara e está parado no Senado.

A justificativa de líderes do centrão ouvidos pelo blog , que defendem esse projeto, é que a receita tributária dos jogos, uma vez legalizada, poderia ser revertida para a tabela do SUS. O Senado, no entanto, resiste a essa proposta.

Outra ideia na mesa é aprovar um projeto de repatriação de dinheiro no exterior – nos moldes do que ocorreu no governo Temer.

As ideias estão sendo discutidas nos bastidores entre senadores de base, de oposição e também repercutem no Planalto.

Ministros do governo Bolsonaro, reservadamente, criticaram a medida do ministro Barroso e avaliam que o presidente irá reagir, assim como faz com o ministro Moraes, quando discorda de decisões do magistrado.

